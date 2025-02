La polémica justificación del padre que golpeó a su hija por no usar casco

Increíble pero real. El padre que golpeó a su hija adolescente de 15 años por andar en moto sin casco, se defendió de las agresiones que recibió en las últimas horas en las redes sociales. El hecho ocurrido la localidad bonaerense de Saladillo, despertó un debate en redes sociales que fue recopilando mensajes para todos los gustos.

Ante los dichos, Martínez detalló: “Se me pone la piel de gallina al verlo, porque no me pude controlar”, detalló. “Me siento muy mal por no poder recuperar la confianza de mi hija”, agregó. “Quiero aclarar que no fue mi intención. Fue una patada y un cachetazo que fue demasiado lejos”, precisó a continuación.

En esta línea, argumentó que cometió un grave error al comprar el vehículo como un regalo de cumpleaños para su hija.

En cuanto al vehículo, sostuvo: “La moto la vamos a vender” y dijo que utilizó la violencia física para evitar “que ella se mate”.

Por último, con respecto a lo anterior, el hombre cerró: “Ojalá que los padres tomen conciencia con el tema de las motos porque está todo muy complicado”.