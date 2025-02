Uno de los detenidos por el crimen de Kim se negó a declarar

Uno de los detenidos por el crimen de Kim Gómez, la nena de siete años que fue asesinada durante un robo en La Plata, se negó a declarar ante el fiscal de la causa.

Se trata del adolescente de 17 años, quien, este jueves, fue indagado por la fiscal Carmen Ibarra. Cabe destacar que el viernes se realizará la audiencia ante la jueza de Garantías María José Lescano donde se pedirá la prisión preventiva del joven de 17 años y el alojamiento del cómplice de 14 años en un centro de contención de menores.

Según trascendió, en el caso del joven de 17 años, la fiscalía solicitó que continúe detenido. Sin embargo, la decisión final dependerá del Juzgado de Garantías. Por otro lado, el menor de 14 años permanecerá en un centro de contención. Se espera que se defina su destino mañana en la audiencia.

Habló el padre de uno de los detenidos

Héctor fue quien entregó a su hijo e identificó a su sobrino por el crimen de Kim. En diálogo con la prensa, el hombre expresó: “Con una mano en el corazón, es una mierda de persona con lo que hizo y va a pagar”. Y agregó: “Que no me llamen, no lo pienso sacar, que se pudra adentro y pague lo que hizo”.

El padre de uno de los detenidos le pidió disculpas a la familia de Kim. Foto: NA

A su vez, le pidió disculpas a la familia de la nena asesinada en La Plata y aseguró: “Que se queden tranquilos, que él va a pagar lo que hizo. El no va a salir de ahí adentro”. Y concluyó: “Tenemos mucha bronca, por culpa de él estamos pasando este momento. No le falta nada, tenía todo y no tenía necesidad de hacer esto”.