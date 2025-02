Último adiós a Kim: el desgarrador testimonio del padre de la nena asesinada

Este jueves al mediodía, el padre de Kim Gómez, la nena de siete años que fue asesinada durante un robo en La Plata, habló con la prensa y detalló que está destrozado. “Lloré toda la noche mirando fotos y videos. Estaba en shock”, expresó con dolor.

En diálogo con los medios, Marcos Gómez, reveló que el padre de uno de los detenidos por el crimen de Kim lo llamó este jueves por la mañana. “Me llamó para pedirme perdón”, sostuvo. Y agregó: “Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tenés coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero”.

“Quiero que vayas a despedir a mi hija. ¿Sabés qué le gusta? Le gustan los capibaras. Llevale un capibara, mi hija se lo merece”, imploró el hombre. “Somos gente buena, ¿cómo se pueden meter con una criatura? No les importa nada”, sentenció.

A su vez, Marcos pidió justicia por Kim y que no lo dejen solo. “Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita. No me dejen solo”, concluyó.

Por último, en estos momentos, los familiares y amigos de la nena asesinada se dirigen hacia el cementerio municipal de La Plata donde la despedirán por última vez.

Los resultados de la autopsia

En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Kim. De acuerdo con lo difundido por la prensa, los resultados de las pericias revelaron que la menor falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples traumatismos, es decir, los golpes que sufrió al ser arrastrada por más de 10 cuadras.

La joven sufrió fracturas y diversas lesiones severas debido al arrastre. Foto: NA

El resultado del estudio forense confirmó que la víctima sufrió fracturas y diversas lesiones severas debido al arrastre. Además, según el testimonio de testigos, los sospechosos intentaron arrojarla del vehículo en movimiento.

La situación de los detenidos

Por un lado, el adolescente de 17 años que fue detenido por el crimen de Kim, será indagado este jueves por la fiscal Ibarra. Su detención fue efectivizada por María José Lezcano, jueza del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata. Por otro lado, el menor de 14 permanecerá en un centro de contención de menores. Ambos enfrentarán audiencias este viernes.