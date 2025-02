Tragedia en La Plata: se descompensó, se incrustó en una casa y murió

Un trágico hecho tuvo lugar en la ciudad de La Plata, donde un hombre que manejaba un flete se descompensó y se incrustó en una casa. Como consecuencia del impactó, el conductor murió.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, en una vivienda ubicada en 18 entre 35 y 36, en La Plata. Allí, el conductor de un flete perdió el control del vehículo y terminó adentro del garaje de una casa. Lo ocurrido quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa el momento en el que el conductor perdió el control del flete e impactó contra el portón de una vivienda. Inmediatamente, la dueña de la casa salió para ver qué era lo que había ocurrido y se encontró con el conductor del vehículo, quien estaba descompensado.

A pesar de la intervención del SAME y de la Policía, el conductor, identificado como Rodolfo Moreira (47), murió en el lugar. Afortunadamente, no se registraron otras víctimas, ya que, en el momento del hecho, no había nadie en la vereda.

Video: el momento en el que el flete se incrustó en una casa

Por último, los efectivos realizaron las pericias correspondientes en el lugar para obtener mayor precisión sobre lo sucedido. En estos momentos, los investigadores buscan averiguar qué fue lo que provocó la descompensación del conductor.