Insólito: contrataron un flete para desvalijar una casa y fueron detenidos

Un grupo de delincuentes contrató un flete y simuló una mudanza para robar una casa, pero los acusados fueron detenidos. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Junín, cuando una mujer contrató un servicio para retirar de una vivienda muebles que “el dueño le había regalado”.

Emanuel, el fletero, había sido contactado por la mujer para realizar una supuesta mudanza. Sin embargo, cuando comenzó a cargar la camioneta la situación se salió de control. En ese instante, el verdadero dueño del domicilio llegó al lugar y evitó que se lleven sus objetos.

El propietario del inmueble, situado en calle Pringles, cerca de la Escuela 12 de Junín, trabajaba en las afueras de la ciudad. La víctima se enteró del vaciamiento de su hogar por los vecinos que lo llamaron ante la sorpresa de una posible mudanza.

Mientras el hombre se encontraba furioso por lo que estaba sucediendo, el fletero manifestó que solo hacía su trabajo y que una mujer lo había contratado. “Me convenció de hacerlo porque era a la vuelta de donde estaba descargando y además me dijo que tenía unas pocas cosas, unas sillas, una heladera y algunas más”, relató Emanuel sobre por qué aceptó el trabajo.

Minutos después, la Policía llegó y los ladrones fueron detenidos. Además, el trabajador se quedó sin recibir ningún pago y casi enfrenta consecuencias judiciales.

“La Policía me pidió los datos de la camioneta y demás, pero ya me conocían. Yo le decía a la mujer que no podía hacerme esto, que soy un laburante”, expresó.