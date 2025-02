Un joven murió asfixiado en San Pedro luego de que entraran a su casa a robarle

Este martes, la autopsia de Aquiles Castañarez Mateos, el joven de 33 años que fue hallado muerto en su casa, confirmó que la causa de muerte fue una asfixia por inhalación de humo debido al incendio que, según los primeros peritajes, fue provocado durante un robo.

El hecho ocurrió el lunes 10 de febrero y los bomberos de la localidad de San Pedro llegaron a la propiedad de la víctima, ubicada en la calle Emilio Frers 320, luego de recibir un llamado por alerta de incendio. Una vez adentro, encontraron el cuerpo y notaron que el fuego había sido parcialmente apagado.

Horas más tarde, las autoridades encontraron el auto de la víctima, un Toyota Etios blanco, incendiado y a ocho cuadras de la residencia. Los investigadores analizan si los incendios fueron provocados con la intención de eliminar pruebas. La fiscal María Del Valle Vivian investiga el caso como un homicidio en ocasión de robo.

Aquiles, licenciado en Recursos Humanos, cobró hace poco una indemnización, lo cual sería el móvil del ataque. Asimismo, la primera reconstrucción del hecho especula con que los delincuentes escaparon en el auto de la víctima y lo abandonaron tras prenderlo fuego.

La autopsia, por otro lado, también reveló que había algunos golpes en el cuerpo, pero que no se encontraron heridas de bala o arma blanca. También, debido a que todo estaba revuelto dentro de su casa, aún no se pudo establecer lo que le robaron. Los ingresos a la propiedad no fueron violentados, por lo que se sospecha que la víctima conocía a los agresores.