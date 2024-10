Estafa piramidal en San Pedro: por qué los vecinos no quieren denunciar

Esta semana, salió a la luz el modus operandi de una empresa de criptomonedas que retuvo los ahorros de miles de vecinos de San Pedro, localidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del sistema RainbowEX, una empresa que promete ganancias entre el 1% y 2% de interés en dólares a sus usuarios, pero que, en los últimos días, fue señalada como una posible estafa piramidal.

Los vecinos, que llegaron a conocer la plataforma de supuestas criptomonedas por recomendaciones de “boca en boca”, invirtieron bastante dinero, incluso la totalidad de sus ahorros, con la creencia de que ganarían un buen porcentaje por el interés generado en dólares luego de un mes y medio. Sin embargo, la preocupación de los implicados comenzó a crecer al no poder retirar el dinero de la plataforma. Entonces, llamaron a un abogado y se dio inicio a la investigación.

En ese contexto, se generó un revuelo en la ciudad bonaerense, así como en las redes sociales, surgiendo opiniones de expertos acerca de lo ocurrido. Por su parte, el programador Maximiliano Firtman expresó en X: “Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1% o 2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”.

La "China" es una mujer indonesia de 27 años que se describe como modelo, actriz e influencer. Foto: NA

Por su parte, la empresa extranjera, que está bajo investigación, hizo un comunicado en la plataforma Telegram, donde operan diariamente, anunciando la suspensión de los pagos durante 14 días hábiles en Argentina. Asimismo, aseguró que las operaciones de los usuarios no se verán afectadas a lo largo de ese periodo.

“Estimados usuarios argentinos: gracias por su continua confianza y apoyo en Rainbow Exchange. Damos gran importancia a la confianza de cada usuario, y su contribución y participación son de gran importancia para nosotros. Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas”, se detalla en la publicación.

Por qué no existen denuncias de la estafa

Desde hace, al menos, dos semanas empezó a crecer la preocupación entre los vecinos de San Pedro, por no poder retirar el dinero invertido de la plataforma. Por ello, llamaron al abogado Adolfo Suárez Erdaire con el deseo de que pudiera defenderlos y brindarles una solución. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las 50 familias implicadas se animó a hacer una denuncia legal.

De acuerdo con el intendente del municipio, Cecilio Zalazar, “existen entre 15 y 20 mil personas que están involucradas en esta situación”. Además, en diálogo con Radio 10, afirmó que el negocio habría empezado a operar en la zona hacen más de un año, pero que en los últimos seis meses creció "de manera impresionante". "Han vendido casas, camionetas, cereal", agregó el funcionario. En tanto, Erdaire insistió en que, actualmente, San Pedro está muy dividido. Según sus palabras, algunos damnificados recibieron amenazas cuando hablaron de una supuesta estafa piramidal, mientras que otros apoyan a la fundación.

Por su parte, el programador y especialista Javier Smaldone dijo al Canal E que “mucha gente pone dinero y no lo va a reconocer”. “Los particulares damnificados todavía no saben que han sido estafados”, indicó. Ese se considera uno de los motivos por los cuales las personas no han realizado denuncias legales hasta ahora. En tanto, algunas personas siguen especulando. Esperan que los abogados logren que su dinero sea reincorporado y poder obtener algo de la ganancia prometida. Como si fuera poco, muchos de ellos invirtieron dinero no registrado, por lo cual temen quedar expuestos al denunciar.

La investigación de oficio está a cargo de la fiscalía general de San Nicolás, encabezada por Sandra Bicetti, y la fiscalía de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani. “Hay que hacer un camino, una trazabilidad del dinero, todo es materia de investigación”, señaló Viviani en declaraciones a la prensa. Al menos 15.000 personas habrían invertido sus ahorros en la plataforma. Foto: Archivo MDZ

A falta de denuncias, la fiscal comenzó a reunir información y citó a un especialista para que dé una declaración testimonial. Asimismo, el equipo de ciberdelito está investigando si Rainbowex viola el Código Penal en el artículo 310. Esta norma penaliza la intermediación financiera sin el debido registro ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Sucede que, si descubren que la plataforma opera fuera de un marco legal, los inversores no tendrán respaldo legal para recuperar su dinero, puesto que se trata de una actividad ilegal.

Cómo es el modus operandi de Rainbow Exchange

Los inversionistas de San Pedro fueron atraídos a la operatoria de Rainbow Exchange, tras la recomendación de “boca en boca” que hacían otros usuarios, también vecinos, con el objetivo de ganar más dinero. Cada noche, entre las 20 y 22 horas, los usuarios debían unirse al canal de Telegram de la empresa, donde una mujer conocida como “la China” les daba una señal para comprar y/o vender criptomonedas en la web.

“La señal consistía en decirles que compren determinada moneda a tal valor y que después la vendan a tal hora en tal día a otro valor”, reveló Smaldone en una entrevista, y agregó: “Iba todo el mundo a esa aplicación y, del saldo que tenían cargado en esa aplicación, programaban la compra y la venta, para al otro día tener la ganancia”.

“Algunos llevaban su dinero en efectivo a estas 2 financieras, otros transferían directamente a través de su cuenta bancaria a una billetera virtual. Eran distintas formas de poner dinero”, detalló el programador. “Toda persona que reconocía haber puesto dinero en esto decía que funciona. Siempre estuvieron cobrando, más allá de que se dijo que los pagos se van a retrasar 2 días y las financieras no abrieron”, sostuvo.

Según lo difundido, algunos participantes calificaron que la plataforma realiza operaciones de “manipulación de precios”. Esto se debe a que compran y venden la moneda virtual para hacer subir sus precios y, en consecuencia, generar ganancias. No obstante, la plataforma en cuestión no tendría validez, puesto que no tiene presencia alguna en los círculos de Exchange cripto. Por ejemplo, al chequear Coinmarketcap, una de las páginas de monedas cripto más famosas del planeta, no se encuentra ningún registro de Rainbowex.

Detrás de la criptomoneda está la fundación Knight Consortium, que dice estar formada por grupo de accionistas que opera en el mercado de valores. Sin embargo, las investigaciones preliminares detectaron que esta firma no está registrada en el país ni tiene ningún aval legal.

Quién es La China

La mujer que cada noche enviaba la señal y les recomendaba a los usuarios comprar y vender criptomonedas es conocida como “la China”, aunque su nombre real sería Kristin. En su perfil, se puede observar que “la China Alí” es una mujer indonesia de 27 años que se describe como modelo, actriz e influencer.

"Soy Kristin de Indonesia, 27 años, y estaré encantada de ayudarte a hacer crecer tu negocio o marca como vocera o modelo", se lee en su perfil. No obstante, se supo que la mujer utiliza distintos nombres dependiendo de la ciudad en la que se encuentre.