"Ella nunca suelta el teléfono ni deja de mandar mensajes": habló el hijo de la mujer desaparecida en Las Heras

Benjamín, el hijo de María Alejandra Cuevas Martínez, la mujer de Las Heras de 48 años que lleva 11 días desaparecida, habló con MDZ Radio y brindó detalles de lo último que se supo de su madre.

"Nunca pensamos que sea capaz de irse sin avisar o sin dejar un mensaje", manifestó Benjamín, quien comentó que "ella fue a trabajar desde las 19 hasta las 22 y desapareció cuando tenía que regresar a casa. Tendría que haber llegado el viernes a la noche".

Al parecer, el jefe de Alejandra en el trabajo dijo que "ella marcó la salida, pero se quedó un rato más porque le tenían que pagar en efectivo". El hijo de Alejandra indicó que también hay una compañera que le ofreció el trabajo, que es la que le cambia el turno desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ella confirmó que cambiaron el turno".

Luego, el joven comentó que "esa misma noche yo salí a una reunión con unos amigos y mi mamá me llamó a las 3 de la mañana avisándome que estaba en el centro. Pensé que estaba con una amiga, por tomarse un Uber o algo de eso, y cuando le pregunté en qué parte del centro estaba y con quién no me contestó, me dijo que ya volvía para la casa y que el sábado la íbamos a ver".

Sobre el entorno familiar, Benjamín contó que "en casa vivimos mi mamá, mi padre, mi hermano mayor y mi hermano del medio con su familia. En tanto, aseguró que dentro del hogar no había problemas. "Yo le había pedido plata y me había ofrecido llevarme esa plata a una plaza que está cerca del centro, y yo le dije que no, que mejor mañana. Ahí ella me dijo que nos íbamos a ver en la casa al otro día y nunca apareció", sostuvo.

Después, manifestó que "cuando llegué a mi casa y vi que mi mamá no estaba la llamé y le mandé mensajes, pero no me contestaba. Ella siempre está con el teléfono a mano, nunca lo suelta ni deja de enviar mensajes, entonces ahí nos empezamos a preocupar todos. La fuimos a buscar a la casa de la amiga. La última conexión de ella fue a las 8:37 de la mañana del día sábado, pero no contestó más y desde ahí ya no le llegaban más los mensajes".

Finalmente, el joven dijo que "estuvimos revisando sus cosas y solo se ha llevado sus pertenencias para el trabajo, sus documentos y la billetera, nada más. De las amigas ninguna sabe nada".