Detuvieron a tres sujetos acusados de agredir a periodistas en una protesta por la inseguridad en La Matanza

Tres sujetos acusados de haber agredido a periodistas que cubrían una protesta por un intento de robo a un policía en La Matanza, hecho en el que dos ladrones cayeron abatidos, fueron detenidos este sábado.

Si bien no se dieron a conocer las identidades de los sospechosos, los hombres fueron capturados cerca de las 17 en el partido de La Matanza. Además, investigan si hubo más involucrados.

El hecho ocurrió el último viernes, cuando los equipos periodísticos, entre los que se encontraban Ana Ortiz, de TN, y Alejandro Pueblas, de A24, fueron atacados por sujetos en la intersección de Crovara y Montes de Oca, en Villa Madero. Presuntamente, los agresores serían familiares de los delincuentes abatidos que reclamaban justicia.

El hecho

El pasado viernes, mientras se realizaba una protesta por la inseguridad en La Matanza, una periodista y un camarógrafo del canal TN fueron brutalmente agredidos, así como también los colegas de A24.

En el caso de Ana Ortiz y el camarógrafo Gabriel Sapori, quienes tuvieron que ser atendidos por personal médico, manifestaron que “vinieron a golpearnos sin mediar palabra”.

La agresión al móvil de TN

Ortiz comentó que “estamos siendo atendidos por un médico que llegó para que nos vea. Sapori está más complicado que yo, tiene el ojo hinchado y está sangrando”. Además, la cronista aseguró que el ataque los agarró por sorpresa: “Se acercaron los familiares de una persona que estaba tendida en el piso y no tuvimos ni tiempo de sacar nada. Nos dijeron ‘no filmen nada’ y nos empezaron a pegar”.

“Yo no llegué a ver de qué manera le pegaron al camarógrafo porque a mí me agarraron la cabeza y me la dieron contra la pared”, agregó.

Por su parte, Pueblas de A24 sostuvo que "vinieron a matarnos", y denunció que uno de los agresores estaba armado. "Si no era por la familia que nos dio asilo, estábamos muertos", añadió.