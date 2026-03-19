Un misil israelí impactó a metros de dos periodistas mientras trabajaban en el Líbano

Los comunicadores se encontraban muy próximos a una base militar situada en el sur del país, lugar donde cayó el misil.

Este jueves, dos periodistas de la cadena de televisión rusa RT resultaron heridos tras el ataque de un misil perpetrado por Israel contra zonas del sur de Líbano, donde se encontraban trabajando.

El suceso ocurrió cuando los corresponsales se disponían a cruzar un puente en el interior de su vehículo, el cual estaba muy próximo a una base militar situada en el sur de Líbano.

El impactante video de la secuencia se hizo viral rápidamente en redes sociales. En este se puede ver como el periodista británico Steve Sweeney le estaba hablando a la cámara, hasta que frenó en seco al percibir que se aproximaba un misil.

Mirá el video del misil que impactó a los periodistas Periodista Misil Acto seguido, Sweeney salió corriendo de su lugar para protegerse, mientras se escuchaba el estruendo. Por su parte, el impacto del misil hizo que el camareógrafo, quien aún no fue identificado, se cayera al piso.