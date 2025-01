Incidentes en La Matanza: brutal ataque al móvil de TN durante una protesta

Este viernes, mientras se realizaba una protesta por la inseguridad en La Matanza, una periodista y un camarógrafo del canal TN fueron brutalmente agredidos.

Se trata de Ana Ortiz y Gabriel Sapori, quienes tuvieron que ser atendidos por personal médico: “Vinieron a golpearnos sin mediar palabra”, relató Ortiz.

“Estamos siendo atendidos por un médico que llegó para que nos vea. Sapori está más complicado que yo, tiene el ojo hinchado y está sangrando”, detalló la periodista al aire de TN.

Además, aseguró que el ataque los agarró por sorpresa: “Se acercaron los familiares de una persona que estaba tendida en el piso y no tuvimos ni tiempo de sacar nada. Nos dijeron ‘no filmen nada’ y nos empezaron a pegar”.

“Yo no llegué a ver de qué manera le pegaron al camarógrafo porque a mí me agarraron la cabeza y me la dieron contra la pared”, agregó.

En ese momento, la policía le pidió al equipo de TN que se retirara ya que no podían brindarles protección, tal como relataron los propios protagonistas.

Las imágenes de TN

Un policía de la Bonaerense mató a un delincuente tras un tiroteo

Un delincuente murió esta tarde luego de un enfrentamiento armado con un policía que cumple funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). El hecho ocurrió en la intersección de las calles Crovara y San Martín, en el partido de La Matanza, mientras el oficial realizaba un servicio adicional. Este fue el hecho que desencadenó las protestas posteriores.

Según informaron fuentes policiales, dos ladrones que se desplazaban en moto intentaron asaltar al agente al identificarlo uniformado. En medio del robo frustrado, se desató un tiroteo que terminó con la muerte de uno de los delincuentes. Un delincuente fue abatido por un policía. Foto: NA.

Su cómplice intentó huir del lugar, pero fue capturado momentos después, tras provocar un accidente de tránsito.

En el lugar del hecho, los investigadores incautaron tres armas de fuego, una de ellas con sello de Gendarmería Nacional, mientras que el policía utilizó su arma reglamentaria, que quedó bajo peritaje por orden de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que lleva adelante la causa penal.