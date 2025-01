La dura declaración de la mamá de otra beba fallecida en el caso del Hospital Neonatal

Este lunes se reanudó el juicio que tiene en vilo a toda Córdoba, y por el cual Brisa Molina, mamá de Melody, declaró ante el Tribunal y el jurado popular: el caso de la muerte de cinco bebes por suministro de insulina y potasio, además del presunto intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Provincial Materno Neonatal.

Brisa comenzó su testimonio relatando que su beba había nacido sana y que lloraba como cualquier recién nacido. "Se la llevaron para el costado de la sala. Después de que terminaron de coserme, me bajaron, me pusieron en la silla de ruedas y me la dio. De ahí me llevó a la sala de posparto, al frente", contó entre lágrimas. Brisa tenía 17 años cuando dió a luz a Melody.

Brisa Molina, madre de una de las bebas presuntamente asesinadas. Créditos: NA.

La situación parecía ser una de alegría y emoción, además de que todo marchaba bien: "Estuve como hasta las 7 y media pero en ese tiempo cambió la guardia. Llegó otra enfermera y se quedó ahí. Nos miraba a las tres".

Sin embargo, la bebé comenzó a desmejorar progresivamente. El disparador fue su llanto y luego, el signo que su madre encontró en el cuerpo de Melody. "A la tarde le encontré un punto rojo atrás y sangre en la ropita. Pensé que la habían limpiado mal", expresó Brisa, quien en ese momento estaba siendo madre primeriza.

Al día siguiente vendría el horror: "A las 9 de la noche la puse al lado mío. Nos dormimos las dos. Cuando me desperté estaba la luz apagada de la habitación. Me habían dejado la cena, comí. Subí fotos de mi bebé al Instagram. No lloraba, no hacía nada. La empecé a hablar. No respondía. La compañera del lado de mi cama llamó a la enfermera. Se la llevaron a una sala a la izquierda del pasillo. Yo me fui detrás de ella". Brisa compartía cuarto junto con otra madre primeriza, Ludmila, a quien también le dijeron que su bebé no se encontraba bien y se lo llevaron.

La madre de Melody afirmó durante su declaración que cuando preguntaba qué había sucedido con su hija, las enfermeras "no sabían decirme qué le pasaba". A su vez, le dijeron que no avisara en su casa lo ocurrido, pero Brisa llamó a su madre para que viniera, y que fue la que se encargaba de hablar con las enfermeras.

Tras idas y venidas con los médicos, se confirmó el fallecimiento de la beba. "Fui condenada a vivir sin mi hija, me la mataron y a mí me mataron en vida" manifestó al terminar la audiencia.