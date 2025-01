Muerte de bebés en Córdoba: el relato de otra madre reveló más detalles

En una jornada clave del juicio por la tragedia ocurrida en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, Brenda Leiva, madre de uno de los bebés sobrevivientes, relató este jueves su experiencia en la sala de audiencias. En su testimonio, la mujer brindó detalles escalofriantes sobre el estado de salud de su hijo, quien estuvo internado a raíz de problemas respiratorios y otros complicaciones. En un momento de su declaración, la mujer destacó que su bebé, Junior, "sufría temblores y estuvo internado por problemas en el pecho", detalles que suman una nueva capa de angustia en un caso que ya conmociona a la sociedad cordobesa.

Leiva fue una de las primeras testigos en este juicio, que investiga la muerte de cinco bebés y la supervivencia de ocho más, todos ellos nacidos en el mismo hospital. La mujer identificó a Brenda Agüero, la enfermera más complicada en la causa, a quien reconoció en la sala por su contextura física y su cabello negro. Agüero fue una de las personas que estuvo a cargo de la atención de su hijo, quien, según Leiva, sufrió un cuadro crítico pero logró sobrevivir.

El relato de la madre fue desgarrador. Explicó que, a pesar de haber sido diagnosticada con diabetes gestacional durante su embarazo, Junior nació aparentemente sano, aunque con ciertos problemas respiratorios. "Nunca perdí vista a mi hijo", sostuvo, a la vez que detalló cómo, mientras él permanecía en la incubadora, Agüero estaba presente en la sala de recuperación, pero "nunca le vi la cara, porque la tenía tapada". Leiva, aún en shock por lo sucedido, recordó cómo fue retirada de la sala sin poder tocar a su hijo, ante la gravedad de su condición.

Con el paso de los días, el bebé de Leiva comenzó a mejorar gracias a la medicación que llegó el 13 de enero. "Ahí empezó a mejorar", relató emocionada, agregando que "la glucosa se reguló" y que a pesar del pronóstico inicial tan sombrío, su hijo finalmente "salió adelante".

Sin embargo, el testimonio de Leiva no terminó con el alivio de su hijo, sino con una amarga reflexión sobre lo sucedido. Tras enterarse de la detención de Agüero, la mujer solicitó nuevamente la historia clínica de su bebé. Fue entonces cuando descubrió que los niveles de insulina de Junior eran "muy altos", lo que no era compatible con una condición hereditaria, ya que su madre tiene diabetes, sino con algo mucho más grave. "Me dijeron que mi hijo se moría", recordó entre lágrimas.

El juicio continúa con nuevas declaraciones que cada vez ahondan más en las circunstancias que rodearon las muertes y las sobrevivencias de los bebés. En esta semana, otras madres de los niños fallecidos, como Damaris Bustamante, madre de Benjamín, y Yoselín Rojas, madre de Angeline, también compartieron su dolor y su versión de los hechos. A lo largo de las últimas jornadas, testigos clave como Adriana Luisa Moralez, ex encargada de Seguridad del Paciente del hospital, y Claudia Elizabeth Ringelheim, ex vicedirectora del hospital, también brindaron su testimonio, contribuyendo a la acumulación de pruebas que podrían arrojar luz sobre lo que ocurrió en el hospital neonatal.

El caso sigue siendo uno de los más trágicos y complejos en la historia reciente de la medicina en Córdoba. La sociedad sigue expectante, esperando respuestas sobre la responsabilidad en las muertes y la posible negligencia en el trato a los bebés más vulnerables. Mientras tanto, los sobrevivientes, como Junior, continúan enfrentando las secuelas de una tragedia que, para muchos, no tiene explicación.