Accidente fatal en Godoy Cruz: el shock, la conmoción y el rigor de lo que arrojarán las pericias

Un flamante conductor, un auto nuevo y una noche con amigos en las vacaciones escolares. Hasta ahí todo alegría; minutos después, una impactante escena con el vehículo destrozado, cuatro cuerpos en su interior y vecinos asustados por un fuerte ruido y un tremendo accidente vial. A las horas, tres familias destrozadas que ya no tendrán consuelo. Es todo tristeza, shock y conmoción, sensaciones que convivirán con una fría pero necesaria investigación pericial para saber qué pasó en la madrugada de este miércoles en la avenida Panamericana de Godoy Cruz.

Thiago Magallanes (18), su hermano Bautista (14), Luciano Hernández (17) y Santiago Gómez (17) murieron luego de que el primero de ellos perdiera el dominio del Volkswagen Golf que le habían regalado con motivo de su mayoría de edad. Incluso, al carnet de conducir lo había sacado apenas hace unos días. Chocaron con una garita donde se espera el micro y contra un árbol, y fallecieron en el acto, alrededor de las 2.50.

La tragedia fue sobre la Panamericana, casi calle Humahuaca y cerca de Palmares. El vehículo iba en sentido norte y por motivos que por ahora se desconocen, derrapó sobre una ciclovía en el costado este, impactó al cordón hormigonado, comenzó a volcar y colisionó a la estructura metálica de la garita y parte del árbol.

La extracción de los cadáveres demandó horas de trabajo para los bomberos y el personal policial, quienes tuvieron que cortar el auto. Luego la identificación de las víctimas y la comunicación a sus familiares, entrada la mañana.

Tristeza en la jornada del miércoles. Foto: ALF Ponce/MDZ.

A esta altura, en la escena todo era desconsuelo y llantos. Dos hermanos muertos y sus dos amigos, compañeros del colegio ISEP de Godoy Cruz, también. Mensajes de duelo y condolencias en las redes sociales y aún muchos interrogantes.

La investigación

Por la tarde se conoció el adelanto del informe pericial de Policía Científica, remitido a la Fiscalía de Tránsito para determinar por qué ocurrió el hecho.

Consecuencias penales no habrá, ya que el conductor perdió la vida y prácticamente está confirmado que no intervino otro rodado. No hay indicios de esto en la calzada, ni tampoco sobre el Golf de las víctimas. No hay testigos que aporten ello y las cámaras de seguridad más cercanas-a unos 100 metros- solo muestran al coche de los jóvenes.

En este contexto, los pesquisas buscarán en lo posible saber el motivo del derrape. Quizás la velocidad a la que circulaban, más una maniobra intempestiva fueron las causantes de la tragedia, pero por ahora esto se desconoce. Impactante siniestro. Foto: ALF Ponce/MDZ

Las autopsias también arrojarán información. Corroborarán que el grupo de amigos perdió la vida por los golpes del accidente, y en el caso del conductor, la necropsia precisará si manejaba bajo el efecto de alguna sustancia, dato que puede ser utilizado en el marco de una demanda civil.

Detalles fríos, duros y técnicos, pero necesarios. Mientras, en Mendoza persiste el dolor, el shock y la conmoción por la tragedia.