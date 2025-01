Semana clave en el juicio por la muerte de cinco bebés en Córdoba

Este lunes arranca la segunda semana del juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. Este 13 de enero, se espera que los padres y la tía de Angeline, la primera recién nacida que falleció en el Neonatal, declaren ante la Justicia.

En el quinto día del juicio, Yoselín Rojas, madre de Angeline, prestará declaración ante el Tribunal y el jurado popular, por la muerte de su bebé, el pasado 6 de junio de 2022. A su vez, se espera que declaren Jaime Cornelio Pérez, esposo y papá de la beba, y Sara Rojas, tía de la recién nacida que falleció.

El testimonio de Rojas se suma al de Damaris Bustamante, madre de Benjamín, otro de los bebés que falleció en el Hospital Neonatal de Córdoba luego de que la enfermera Brenda Agüero les haya inyectado potasio e insulina.

Según la investigación, Angeline nació a término, pesaba 3,6 kilos y no tenía ningún problema de salud. Sin embargo, horas después se descompensó y falleció. La autopsia al cuerpo de la bebé reveló que la niña murió por bradicardia extrema y apnea provocadas por un exceso de potasio.

La enfermera Agüero es la más complicada en el caso. Foto: X

Este fue el primer caso que llegó a la Justicia cordobesa debido a que los padres de Angeline comprobaron que el acta de defunción no había sido firmada por la médica de guardia. Cabe destacar que en el caso hay 11 imputados y la enfermera Agüero es la más complicada, ya que se la acusa de ser autora de cinco homicidios y de tentativa en otros ocho bebés.

Qué declaró la madre de uno de los bebés muertos

Damaris Bustamante, la madre de Benjamín, el segundo recién nacido que falleció en el nosocomio, declaró en el cuarto día del juicio y afirmó que la enfermera Brenda Agüero le dijo que "si su hijo fallecía, era su culpa".

La mujer denunció que sufrió un "maltrato humillante" de parte del personal de salud, precisamente de Agüero, la principal imputada en la investigación, quien le habría dicho "si te gustó lo dulce, ahora bancate lo amargo", cuando estaba a punto de dar a luz.

Bustamante apuntó fuertemente contra la enfermera Agüero. Foto: Luis Tórtolo

"A Brenda la vi en las salas de parto, de recuperación y en la común", recalcó, y agregó: "Me dijo que confíe en Dios, que todo va a salir bien. Yo no contesté nada", añadió durante su testimonio frente al tribunal, y la responsabilizó por si Benjamín no sobrevivía: "Estaba dilatando y me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa".

"Mi hijo estaba bien hasta que lo amamanté. Luego no volvió a responder", insistió sobre el pequeño. Y concluyó: "Me arruinaron la vida. Hagan justicia por mi hijo".