Juicio por la muerte de los cinco bebés recién nacidos: graves acusaciones contra la enfermera Brenda Agüero

Una de las madres de los cinco bebés muertos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba en 2022, declaró en el cuarto día del juicio por jurados populares y afirmó que la enfermera Brenda Agüero le dijo que "si su hijo fallecía, era su culpa".

Se trata de Damaris Bustamante, la madre de Benjamín, el segundo recién nacido que falleció en el nosocomio, quien sostuvo que ingresó al efector el 23 de abril acompañada de su pareja y sus padres.

La mujer denunció que sufrió un "maltrato humillante" de parte del personal de salud, precisamente de Agüero, la principal imputada en la investigación, quien le habría dicho "si te gustó lo dulce, ahora bancate lo amargo", cuando estaba a punto de dar a luz.

En este contexto, expuso que una "médica no permitió que su madre entre a la sala porque ya era grande", a la vez que agregó: "Me hicieron poner un camisón sola y subir a una silla de ruedas, luego salí ahí y estuve 20 minutos ahí".

Bustamante relató que "no toleraba el dolor" y que mientras lloraba pidió que le realicen una cesárea, pero "no la ayudaron" y que se tenía que "aguantar" la situación.

Cuando nació su bebé, Damaris recordó que pudo amamantarlo, aunque después observó que no se encontraba bien y sostuvo que ala enfermera le señaló que el niño parecía estar mal, por lo que fue trasladado a terapia intensiva, lugar en el que murió a causa de un paro cardíaco.

"A Brenda la vi en las salas de parto, de recuperación y en la común", recalcó, y agregó: "Me dijo que confíe en Dios, que todo va a salir bien. Yo no contesté nada", añadió durante su testimonio frente al tribunal, y la responsabilizó por si Benjamín no sobrevivía: "Estaba dilatando y me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa".

Tras recibir la triste noticia del deceso de la criatura, la mujer solicitó una autopsia, a lo que los médicos le preguntaron "¿para qué?", y le advirtieron con el objetivo de persuadirla para que cambie de decisión: "Podés hacerla, pero mirá que te lo van a abrir todo".

"Mi hijo estaba bien hasta que lo amamanté. Luego no volvió a responder", insistió sobre el pequeño, y lo describió como "lo más hermoso y suave que tocó en su vida".

"Me arruinaron la vida. Hagan justicia por mi hijo", concluyó.

El conmocionante caso

Este lunes 6 de enero comenzó el juicio por jurados en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, en la causa que investiga el suministro en grandes cantidades de potasio a 13 recién nacidos entre marzo y junio de 2022, lo que provocó la muerte de cinco de ellos.

Entre los imputados se encuentra Agüero, quien está acusada del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado y por tentativa de homicidio. Por otro lado, la exdirectora del hospital, Liliana Asís, es investigada por encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública.

Los otros nueve sospechosos, entre los que se encuentran autoridades del Hospital Neonatal Doctor Ramón Carrillo y funcionarios de la provincia, están señalados por encubrimiento e incumplimiento de deberes.

Según trascendió, el debate se va a extender hasta mediados de junio y durante las audiencias declararán cientos de testigos.