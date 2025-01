La sospecha que complicaría a la actriz que atropelló y mató a un turista brasileño

La Justicia sospecha que la actriz y empresaria gastronómica Patricia Scheuer, quien atropelló y mató a un turista brasileño en Recoleta, estaba usando el celular mientras conducía. Por lo tanto, los investigadores peritarán su teléfono.

El jueves pasado, la actriz declaró ante el juez y la fiscal, y dio mayores precisiones sobre lo que ocurrió aquel día. La mujer aseguró que no recuerda el momento del accidente debido a que se desvaneció. Scheuer mencionó un hecho similar que vivió en su casa y aseguró que estaba siendo tratada por un psiquiatra que le recetaba pastillas por un problema de nervios y angustia.

Sin embargo, según informó TN, a los investigadores no les convence la versión que dio la imputada. Sostienen que la mujer no tiene ningún diagnóstico médico que justifique ese problema y que el consumo de la medicación que ella especificó no le afecta al manejar. Por lo tanto, se espera que en los próximos días el teléfono celular de la actriz sea analizado y que declaren los médicos que atendieron a Scheuer anteriormente.

El momento del hecho

Días después del siniestro se dio a conocer el video que muestra cuando la actriz, a bordo de una camioneta Nissan Kicks, atropelló a dos turistas en Avenida del Libertador y Alvear.

Video: así atropelló la actriz a la pareja de turistas brasileños

En las imágenes se muestra cuando la empresaria pierde el control, se sube al cordón y embiste a Amorín Junior y a Cleusa Adriana Nunes Pombo, quienes fueron arrastrados varios metros hasta que el rodado frenó en la esquina siguiente. Por el accidente el hombre falleció, mientras que la mujer continúa internada en estado crítico en el Hospital Fernández.