Volvió a declarar el tío de Loan: "El chico no se perdió"

Antonio Benítez, el tío político de Loan Peña, amplió su declaración ante la Justicia Federal y rechazó haber participado en la desaparición del niño, ocurrida haca casi tres meses en la localidad correntina de 9 de Julio.

"Quiero que se resuelva pronto quiero ir a mi casa, hace 85 días que estoy que no veo a mis hijos", sostuvo Benítez en su declaración, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

El imputado estuvo ante la jueza Cristina Pozzer Penzo a través de una videoconferencia por un lapso cercano a la media hora.

En esta indagatoria, Benítez reiteró lo que había dicho en la primera sobre que creía que a Loan "se lo llevaron".

"La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad", resaltó Benítez, al apuntar a la familia del menor.

El pequeño Loan continúa desaparecido.

Además, al ser consultado sobre sus sospechas, expresó: "Hay muchas cosas eso del tema del botín me resulta raro. (El ex comisario Walter) Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo".

Por otra parte, la querella, representada por el abogado Roberto Méndez -letrado del padre de Loan- acercó la posibilidad de que la jueza llame a declarar como testigos a Ramón Valenzuela,

conocido como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya.

La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina, la abuela del nene, afirmó que vio a un hombre y a una mujer junto a un menor de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta provincial 12. Ese pequeño podría ser Loan y eso hablaría de un secuestro por parte de esos desconocidos.