La decisión final de la Justicia con el polista que atropelló y mató a un hombre

Cruz Novillo Astrada, el polista que atropelló y mató a una persona en situación de calle, fue sobreseído tras permanecer un año y nueve meses imputado por el delito de homicidio culposo y abandono de persona.

El juez en lo criminal y correccional Marcos Fernández determinó en el fallo: "Ante un cuadro como el que se configura en el presente, que no permite tener por acreditada alguna hipótesis delictiva, se exige un pronunciamiento que ponga fin a la situación de incertidumbre sufrida por aquel que resulta involucrado en estas actuaciones, por lo que debe dictarse el sobreseimiento".

El accidente ocurrió el 17 de septiembre de 2023 cuando el joven de 25 años, que conducía una camioneta Volkswagen Amarok, embistió y mató a Germán Omar Bello (36) que cruzó la Avenida 9 de Julio, a la altura de la calle Arroyo, en el barrio porteño de Retiro.

El escrito del magistrado sostiene que al momento del hecho la víctima cruzó caminando cuando el semáforo no lo habilitaba para ello y que "no prestó la debida atención a los autos que circulaban".

Además, remarca que los vehículos tuvieron que esquivarlo para no atropellarlo, al tiempo que "su silueta interrumpía la vista de los conductores". También, en su cuerpo hallaron cocaína y alcohol, lo que explicaría el "andar errático y tambaleante" descripto por un testigo y un agente de tránsito que realizó el peritaje vial.

El abogado defensor del polista, Rafael Cúneo Libarona, señaló: "Todas las pruebas que presentamos demostraron que Cruz Novillo Astrada no pasó el semáforo en rojo, tampoco violó el deber de cuidado de las reglas de tránsito y que nunca abandonó a la presunta víctima".

En este sentido, el letrado consideró: "Mi asistido estaba completamente lúcido al momento del accidente".

Rafael Cúneo Libarona. /Foto: MDZ.

Cuando fue indagado, el imputado consignó que "se asustó", quedó "sorprendido" y se fue a la casa de su madre: “Venía por la Avenida 9 de Julio, paro en el semáforo que se encontraba en rojo en la calle Arenales y cuando se pone en verde avanzo. A la altura del último semáforo, en calle Arroyo, venía con un grupo de autos: delante de mí, un taxi, y del lado izquierdo, por Arroyo, de repente se aproxima un peatón que nunca lo vi, caminando por la calle, no por la senda peatonal".

"Esta persona no frenó para mirar quién venía, por lo que continuó caminando con la luz en verde para los vehículos. Es en ese momento es que al aparecer de forma repentina lo embisto y quedé en shock. No sabía qué hacer ya que al ser una autopista, al embestirlo en el carril izquierdo que es el más rápido, no podía cruzar para el lado derecho", agregó el polista.

El joven es hijo de Eduardo Novillo Astrada, expresidente de la Asociación Argentina de Polo, y de la paisajista Ernestina Anchorena.

Además, su abuelo, Eduardo "Taio" Novillo Astrada, es fundador del equipo de polo La Aguada.

Pocos meses antes del accidente él se consagró campeón en el torneo Royal Windsor Cup que se disputó en Inglaterra. Junto al equipo Four Quarters venció a Dubai Polo Team por 7 a 6.

Los resultados de los test de alcoholemia y toxicológicos le dieron negativo. Luego fue excarcelado.