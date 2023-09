“Lo mató y huyó”: el reclamo de los familiares del hombre atropellado por el polista

La familia de Germán Omar Bello, el hombre atropellado por el polista en la avenida 9 de Julio, exige justicia y remarcan la necesidad de que Cruz Novillo Astrada esté detenido.

El hombre de 35 años fue atropellado y abandonado por el joven de 24 años en la madrugada del domingo 17 de septiembre sobre la Av. 9 de Julio en el barrio porteño de Retiro.

Luego de que la Justicia le haya otorgado su excarcelación, la familia de Bello reclama sobre la postura de Astrada al momento del accidente: "Esta persona lo abandonó, no paró a asistirlo. Más allá de lo que haya pasado, lo mató y huyó”.

Florencia, la hermana de la víctima, explicó que se enteró de la muerte de Germán a través de la televisión y que el joven debería estar preso: “Todavía no sabemos qué decisión vamos a tomar con respecto al abandono de persona, queremos hacer hincapié en el destrato que tuvimos con la Justicia. Nosotros fuimos las víctimas”.

Germán Omar Bello, el hombre atropellado por el polista en la avenida 9 de Julio. Foto: NA.

Según señaló Florencia, su hermano tenía problemas con las adicciones y desde hace un tiempo vivía en diferentes refugios de la Ciudad de Buenos Aires: “Él venía los fines de semana a visitarnos pero esa fecha no vino y aparentemente se iba a un refugio, se había comprometido a ayudar".

Acerca de los antecedentes penales que tenía Bello en su contra, su hermana resaltó que "las cumplió" y que el informe trascendió "para ensuciarlo".

“La familia de Novillo Astrada no se comunicó con nosotros y la Justicia no actuó con igualdad para las dos partes. Consideramos que no tendría que estar libre”, sentenció.

Horas después de que se diera a conocer el accidente, el polista se entregó a la Policía junto a su abogado Rafael Cúneo Libarona y tras varios análisis se comprobó que no manejaba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Asimismo, un video muestra a la víctima cruzando cuando el semáforo se lo prohibía y para los investigadores Astrada no llegó a frenar. Cruz Novillo Astrada. Foto: archivo MDZ.

Quién es Cruz Novillo Astrada

Con el paso de las horas y de la identificación del conductor se comprobó que el chico de 24 años es hijo de Eduardo Novillo Astrada, expresidente de la Asociación Argentina de Polo y de la paisajista Ernestina Anchorena.

Además, su abuelo, Eduardo "Taio" Novillo Astrada, es fundador del equipo de polo La Aguada. En el predio también se realizan eventos "que reúne las tradiciones del buen vivir con la nobleza de la vida de campo".

Desde chico y bajo la herencia del deporte, el joven comenzó a practicar polo en el campo del equipo ubicado en la localidad de Open Door. Desde ese momento comenzó a formarse y la página de la AAP confirma que tiene un hándicap de 5 goles.

Hace tan solo pocos meses se consagró campeón en el torneo Royal Windsor Cup que se disputó en Inglaterra. En esta oportunidad y junto al equipo Four Quarters, venció a Dubai Polo Team por 7 a 6.

Otro dato que se obtuvo de su perfil es que en 2021 su hermano mellizo, Justo Astrada, falleció en un accidente automovilístico cuando chocó de frente contra un micro en las cercanías de Solís, a la altura del kilómetro 103 de la ruta 8, a unos 11 kilómetros de San Antonio de Areco.

Así fue el accidente que protagonizó Cruz Novillo Astrada