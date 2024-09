Una jauría de motochorros atacó a una pareja que paseaba por Mar del Plata: todo quedó registrado en videos virales

Lo que parecía un domingo tranquilo para una pareja, terminó transformándose en una pesadilla. Es que un remisero de 57 años y su pareja decidieron salir a dar una vuelta en moto por Mar del Plata, sin imaginar lo que les iba a suceder cuando circulaban por la costera avenida Peralta Ramos.

Cuando iban por la popular avenida y la intersección de Formosa, la pareja fue interceptada por una jauría de motochorros que intentó robarles la moto. Todo quedó registrado en videos que se volvieron virales en redes sociales y que muestran la barbarie de los cacos al momento de realizar los ataques denominados como "piraña".

En diálogo con Radio Brisas, el hombre atacado expresó: "Te roban la tranquilidad de salir un domingo a pasear con la familia", y relató fue empujado y cayó al suelo, mientras su novia también fue golpeada.

El hombre reconoció que había alrededor de 100 motos, aunque hizo una salvedad: "No creo que todos sean malos, no hay que estigmatizar".

"Lo que me duele es que me robaron la tranquilidad. Si me roban la moto es un problema menor, es un bien material. Pero nos roban el disfrute, el salir a tomar unos mates en la moto, juntarse con los amigos después de una semana de trabajo", sentenció.