"Tomé una decisión cumpliendo la ley": el juez justificó la libertad del asesino del expolicía de Guaymallén

El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, quien firmó la libertad condicional del difunto Roberto Rolando Pereyra Cruz, el asesino del dirigente político y expolicía Héctor Pelayes, crimen ocurrido el último lunes en Guaymallén, habló con MDZ Radio. "He tomado una decisión cumpliendo la ley. Eso es lo que ha sucedido", dijo, y reconoció sentir amargura y que "es muy triste que una familia mendocina esté atravesando este momento".

El magistrado contó en el programa Uno Nunca Sabe, conducido por Marcelo Arce, que "en el año 2023 se hizo una audiencia en la que se llevó adelante un trámite administrativo, que es la generación de informes y una audiencia en la que se discutió este pedido de libertad condicional".

"Lo que se evalúa en este tipo de incidencias es si los elementos de prueba que hay y los informes son suficientes para acreditar un pronóstico favorable de reinserción social que exige la norma", manifestó Sarmiento, y agregó que "básicamente, con lo que existió entendí que la defensa aportó los elementos suficientes para acreditar estas circunstancias y se otorgó la libertad condicional".

Luego, sostuvo que "esa resolución quedó firme, no fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal, y de esa manera esta persona recuperó su libertad a través de la libertad condicional, que requiere del cumplimiento de determinadas reglas de conducta y debe ser controlada por un organismo específico".

Ante la consulta del equipo periodístico de MDZ Radio sobre dos informes contradictorios, uno del Servicio Penitenciario y otro del OTC (Organismo Técnico Criminológico), el juez respondió que "hay un criterio jurisprudencial sostenido que es que los dictámenes del consejo profesional tienen una mayor validez en lo que tiene que ver con la observación de las personas privadas de la libertad. Lo que se interpreta es que los elementos de evaluación que puede brindar el consejo profesional son cualitativamente y cuantitativamente mayores. Además, no solamente se valoran esos informes, sino también el conjunto de actividades que ha realizado. En ese momento, esta persona también estaba usufructuando con régimen de salidas transitorias desde hacía más de dos años y sin ningún tipo de incumplimiento. Esos fueron todos elementos mucho más preponderantes que un informe de una sola persona frente a la valoración de muchas más personas"

Además, el juez indicó que "lo criminológico no puede ser analizado con una sola luz, entonces una sola opinión no puede obstaculizar el ejercicio de un derecho y tampoco puede determinar una resolución judicial, que debe valorarse de manera integral.

El informe psicológico

Marcelo Arce comentó que "el informe psicológico es muy duro, marca que no reconoce las normas y que no se hace cargo de sus actos, habla de un perfil complejo", a lo que Sarmiento respondió que "ese perfil se tiene que sostener científicamente y ese informe no estaba sostenido científicamente. Son informes muy frágiles frente a datos objetivos. Si no incumple las normas y durante más de 8 o 9 años de tensión no había cometido esa acción disciplinaria, ahí hay un dato objetivo frente a una evaluación que no tiene ningún sustento técnico ni científico".

"Por ejemplo", siguió el juez, "los equipos que evalúan a los agresores de género utilizan guías específicas de valoración y hay psicólogos o peritos que no utilizan ninguna guía específica, solamente una entrevista online y que dura media hora".

Después, se le consultó a Sarmiento si tiene "una mirada hacia la resocialización de los detenidos, es decir, ser más permeable a otorgar este tipo de beneficios": "Soy una persona que estoy hace 20 años vinculado al tema carcelario y apuesto muchísimo a tratar de revertir una situación lastimosa y que es muy difícil, pero no peco de ingenuidad. Mis resoluciones analizan situaciones concretas y específicas. Si una persona durante todo su alojamiento carcelario no ha cometido infracciones, trabaja, cumple con las salidas transitorias, el consejo profesional informa correctamente y hasta el propio director de la unidad propuso la libertad, no es que es una resolución sacada de contexto, es una resolución fundada. El Ministerio Público Fiscal no recurrió a la medida, entonces es muy difícil entender el cuestionamiento posterior. También hay que entender que se trabaja con pronósticos y con evaluaciones, no con certeza".

Acto seguido, el juez manifestó que "yo creo que cada uno tiene que explicar cuál ha sido y cuál es su responsabilidad diaria en este sistema. Por eso me toca a mi explicar qué es lo que hice como funcionario público, cuáles fueron las razones de mi decisión y lo complejo de nuestro trabajo diario. También tendrían que salir a explicar cada una de las áreas cómo trabajan, por qué llegan a esas conclusiones y a esos informes".

La responsabilidad y las sensaciones luego del hecho

¿Qué le sucede a usted cuando le pasan este tipo de cosas? Es decir, que otorga un beneficio de libertad condicional y después termina en tragedia, consultó el equipo de MDZ Radio. "Siento amargura, no hay duda. Esto no puede no atravesar estas decisiones que tienen consecuencias, tanto cuando rechazo y esa persona se queda cumpliendo años en la cárcel como cuando otorgo la libertad y esa persona no cumple con los parámetros impuestos", respondió el magistrado. "Me pasa a mi y le pasa a todos mis colegas que tienen que resolver un caso. Es muy complicado, somos seres humanos y realmente nos afectan este tipo de circunstancias. Para mi que una familia mendocina esté atravesando este momento es muy triste", indicó.

Finalmente, el periodista le preguntó si se siente responsable ante esa familia: "He tomado una decisión cumpliendo la ley. Eso es lo que ha sucedido. He tomado una decisión cumpliendo la ley y que no fue cuestionada por ninguna de las partes", cerró Sarmiento.