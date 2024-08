Indagan al futbolista Junior Benítez por "instigación al suicidio" de su expareja

El futbolista Oscar Junior Benítez será sometido a indagatoria por la Justicia de Lomas de Zamora en el marco de la causa en la que se lo investiga por "instigación al suicidio" por la muerte de su expareja, Anabelia Ayala. El acusado está condenado a 5 años de prisión por los delitos de coacción agravada, daño informático, amenazas, desobediencia, tenencia ilegal de arma de guerra y violencia.

Junior Benítez fue convocado a la indagatoria que se llevará a cabo en los Tribunales de Lomas de Zamora, ubicados en Presidente Perón 2100 y Larroque, en la causa que investiga su posible responsabilidad en la muerte de su expareja, Anabelia Ayala, quien se quitó la vida en la noche de Año Nuevo de 2024. La audiencia está convocada para las 10 de este jueves.

El fiscal Juan Manuel Baloira, titular de la Unidad fiscal N°3 descentralizada de Almirante Brown, quien investiga el caso, considera que existen pruebas suficientes para atribuirle la responsabilidad del trágico desenlace al acusado.

La sospecha que recae sobre Benítez, con quien Ayala mantenía una relación tormentosa desde hacía cinco años, es que pudo haber influido en la decisión de la mujer de quitarse la vida.

La hipótesis de instigación al suicidio había sido planteada inicialmente por Juan Carlos Ayala, el padre de la víctima: “Era una persona que ya no pensaba por sí sola, estaba siendo manipulada psicológicamente y no tenía control sobre su vida. Por eso no tengo dudas de que fue una inducción”, dijo el hombre en aquel momento.