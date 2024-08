Fernando Burlando dejó el caso Loan: los motivos

A 77 días de la desaparición de Loan Peña, el abogado Fernando Burlando abandonó el caso. Tras esta decisión, los únicos que quedan como abogados de la familia son Roberto Méndez y Gustavo Briend.

Burlando le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que dejó la causa Loan y manifestó que los familiares estarían relacionados con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.

La semana pasada, el abogado ya había tenido un fuerte cruce con uno de los hermanos de Loan, donde le dijo: "José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché", y agregó: "No voy a permitir que critiquen y digan pavadas".

Durante su cruce con José Peña, Burlando le explicó que si la familia del menor estaba disconforme con trabajo él dejaba el caso. "Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro", sostuvo el abogado.

Finalmente, Burlando confirmó que deja la causa desde este jueves.