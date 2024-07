Impresionante accidente en el Acceso Este: un auto terminó a metros de los juegos infantiles y de milagro no fue una tragedia

Un conductor que iba por el carril rápido del Acceso Este, en dirección este-oeste, perdió el dominio de su vehículo, cruzó los restantes dos carriles y terminó en la amplia banquina tras impactar contra un poste de luz. Afortunadamente, apenas sufrió lesiones leves, aunque igual fue trasladado a un hospital para una mejor atención. El hecho ocurrió a la altura de calle Cañadita Alegre.

El accidente, que ocurrió minutos antes de las 18 horas, no terminó en tragedia de milagro. No solo porque el conductor del vehículo solo sufrió golpes, sino porque ya fuera de control no impactó a otro vehículo y porque además terminó a escasos metros de los juegos infantiles y también de familias que se encontraban en el lugar de picnic, una situación que suele verse los fines de semana a la tarde.

Según le informaron a MDZ, el hombre que iba a bordo del auto pasó por el control de alcoholemia y el resultado fue negativo.

Foto: Walter Moreno/MDZ

Foto: Walter Moreno/MDZ

Foto: Walter Moreno/MDZ

Foto: Walter Moreno/MDZ