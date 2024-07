Pidió comida para su hijo en un comedor de Las Heras, volvió a robar por la noche y terminó detenido

Un sujeto ingresó a un comedor en El Algarrobal, Las Heras, y se robó toda la mercadería que había en el lugar para asistir a unas 300 familias. El encargado logró detenerlo e intervino la policía, pero no pudieron recuperar los alimentos. Además, descubrieron que se trataba de un padre que había estado en la tarde para pedir ayuda para su familia.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 3 de la madrugada en el barrio Centorbis, casa 14, donde funciona el comedor Niño Dios de El Algarrobal. En comunicación con MDZ, Juan Villegas, el encargado, manifestó que "mi esposa me despertó a los gritos porque nos estaban robando la mercadería, salgo afuera, lo correteo y a unas cuadras del comedor lo intercepté al muchacho".

En ese momento, Villegas se llevó una triste sorpresa: "Lo intercepté, lo tiré al piso y ahí vi que era un papá que a la tarde había llegado hasta el comedor a pedirnos una ayuda, una colaboración para la familia. Le dimos una mano y lo ayudamos con un poco de mercadería".

Una vez retenido el ladrón, Juan contó que "me empezó a pedir perdón, me dijo que tenía hambre, y ahí le pregunté por qué no me pedía, si yo siempre les doy. Le he sacado hasta la mercadería a mis hijos para darle a la gente que necesita".

Respecto del hecho, el encargado del comedor sostuvo que "nos rompieron una ventana y por ahí entraron. Para mi andaban dos, porque era mucha mercadería para que se llevara uno solo". Al poco tiempo llegó la policía y el delincuente quedó detenido. Por su parte, las víctimas se trasladaron hasta la comisaría para radicar la denuncia correspondiente.

Finalmente, Villegas lamentó las pérdidas y solicitó ayuda para poder asistir a los más necesitados: "Lamentablemente se llevaron toda la comida que teníamos para el día jueves, para hacer la cena para unas 300 familias". En el comedor todos los jueves preparan comida en la noche, mientras que los martes por la tarde dan de merendar. Además, están realizando una colecta para el Día del Niño.

Video: así fue el robo en el comedor de El Algarrobal

Contacto

Para ayudar al comedor se puede comunicar al siguiente número de contacto: 0261 596-6938