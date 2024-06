El reino del revés: comerciantes de Las Heras se ponen tras las rejas por la inseguridad

El último martes se conoció la noticia de una mechera que quedó atrapada -y filmada- entre las rejas y la puerta de una farmacia de Las Heras a la que había ingresado por segunda vez en el día para robar diversos productos. Si bien se trata de un episodio menor, el caso dejó al descubierto la realidad de los comercios de la zona: casi todos sufrieron robos y en la mayoría se atiende detrás de rejas o acrílicos. MDZ recorrió la zona para conocer las preocupaciones de los vendedores y cómo trabaja el municipio en materia de seguridad.

El episodio en la farmacia ubicada en José María Godoy y Rivero tomó trascendencia al viralizarse el video que fue registrado por las cámaras de seguridad del local. De no haber quedado atrapada la malviviente, posiblemente no se hubiera conocido el hecho. Sin embargo, también queda la sensación de que, de todos modos, tarde o temprano la situación de los robos constantes se iba a reflejar en los medios.

"Tengo miedo de que un día vengan peor, ¿me entendés?, porque esta chica tenía una tijerita, pero ¿qué pasa si vienen con una navaja, con un cuchillo o hasta con un arma?. Así que estamos ahí, como desamparados o desprotegidos", dice Fiama, una de las empleadas de la farmacia que estaba en el momento del hecho y que parece sintetizar el sentir de todos los comerciantes de la zona.

El insólito robo contado en primera persona

Eran las 8:15 de la mañana cuando Fiama y otra compañera vieron entrar a una mujer al local y les llamó la atención que comenzó a tomar varios productos de higiene sin siquiera preguntar los precios, como hace la mayoría de los clientes. Luego, la sospecha se confirmó cuando la malviviente salió corriendo sin que las empleadas consiguieran detenerla.

"Acabábamos de abrir la farmacia", comienza Fiama. "Todavía estaba oscuro, estaba amaneciendo y cerca de las 8:15 yo atiendo a una chica que entró con una receta, le cobro y me voy para el mostrador a pegar los troqueles. Después nos pusimos a hablar con mi compañera y vemos que entra otra chica que se va directamente a la góndola. Yo la miraba por el espejo y veo que agarraba muchas cosas, y mi compañera se dio cuenta y le preguntó qué estaba haciendo, y ahí la chica salió corriendo".

Horas más tarde, en un hecho tan insólito como inesperado, la delincuente regresó al local por segunda vez. Así continúa el relato de la farmacéutica: "Siento a mis compañeros gritando y vengo para adelante, ahí veo que le habían trabado la puerta y que era la misma persona, y pienso 'en serio, tiene el caradurismo de volver'. Ahí empezó a patear la puerta y yo no tuve mejor idea que ir atrás y bajar la persiana. Al intentar escaparse rompió el sensor automático de la puerta. Estaba un poco alterada y le pedíamos que se calme".

Sobre la respuesta de la Policía Fiama manifestó que "tardó unos 20 minutos en venir. Y la chica no andaba sola, porque mientras intentaba escapar pasaban otras personas que calculamos que estaban con ella, viste que nunca andan solos. Son gente que se ofrece a barrer la vereda, que obviamente hay gente honesta, pero por ahí hay otros que tienen esa maldad de mirar, de pispear los movimientos".

Además, la joven contó que no es la primera vez que sufren robos en la farmacia: "Las otras veces ha sido en la siesta. Aprovechan que no hay nadie y que en la calle tampoco hay mucho movimiento. Entran, agarran las cosas y salen corriendo. Esta chica se quería escapar nada más, ni siquiera nos hablaba, era como que estaba ella en su objetivo, estaba como ida, como que ella misma no entendía lo que estaba pasando. Leí que tiene 29 años y pienso 'pobre chica, una persona joven que termine en esta situación es lamentablemente".

Finalmente, también hizo referencia a otros dos episodios que están bastante frescos: "Hace un mes nos habrán robado. Fue un sábado, nos rompieron la puerta de vidrio. El lunes vinieron, cambiaron el vidrio, y el martes volvieron a robar y lo volvieron a romper. Acá estamos como en tierra de nadie, porque por ahí pasa la policía, pero también entiendo que no pueden estar acá las 24 horas custodiando".

Los comerciantes atienden tras las rejas

Los empleados de la farmacia atienden a los clientes detrás de un vidrio para tener mayor seguridad. El problema es que no pueden evitar que los ladrones se lleven los productos. La situación es parecida en los otros comercios de la zona, aunque lo que prevalece son las rejas. Así, aunque suene paradójico, los trabajadores están tras las rejas y los delincuentes difícilmente queden detenidos por más de algunas horas.

Carlos, quien trabaja en una ferretería cercana, dice que "la inseguridad está muy complicada. El tema es que es la subida y bajada para todo lo que es la parte oeste, la de los barrios más complicados. Y el problema es que ya no hay horario. Antes robaban a la noche, a mi me han entrado a las tres de la mañana y me han roto las rejas, pero ahora es a cualquier hora".

"Hoy la mayoría de los locales tiene alarmas y se atiende con las puertas cerradas, detrás de rejas, te diría que en un 95 por ciento", manifiesta el comerciante con resignación.

Por su parte, Laura, que gestiona un local de venta de sánguches de miga, opina que "la seguridad de la zona es un desastre, hemos sufrido el robo del caño de cobre en el gabinete del gas y después hemos tenido tres intentos en los que se quisieron meter acá al negocio. Desde la calle Perú hasta Boulogne Sur Mer pasan robando los caños de cobre, y el otro día también se llevaron un auto a tres cuadras de acá, en la puerta de un minimarket y a plena luz del día".

"En una semana nos sacaron tres veces la iluminación", sigue Laura, "y lo mismo le pasó a la panadería, que por las cámaras de seguridad vieron que les robaban en la noche".

Por su parte, el ferretero también evidencia los hurtos que sufren muchos jóvenes en la zona: "Esta esquina tiene cuatro paradas de colectivos, entonces están los chicos que van a la escuela, que andan con celulares y se los roban o les pegan para sacarles la mochila. Seguimos cada vez peor. Necesitamos más policías para sacar esto, pero está complicada la cosa".

Las Heras busca reducir el delito

El municipio se hizo eco del reclamo de los comerciantes. En consecuencia, el secretario de Seguridad de Las Heras, Fabián Tello, manifestó que "se está trabajando bastante en la zona, con móviles, con cuadrantes y con alarmas comunitarias. El departamento cuenta ya con 5.500 aplicaciones y vamos a trabajar con los comerciantes, pues es verdad que se ha incrementado un poco más el robo de celulares en las paradas del micro y hemos tenido robos en negocios".

Tellos agregó que "estamos trabajando con el Ministerio para empezar a patrullar más esta zona. También estamos teniendo reuniones con los vecinos y vamos a tener reuniones con los comerciantes para ver de qué forma les podemos dar la aplicación gratis y después la alarma comunitaria. Se trata de una aplicación que tienen en el teléfono y que está en la central de la Guardia Urbana. Se comunica un operador y de acuerdo a la situación va nuestro móvil de la Policía".

Respecto del accionar, el secretario de Seguridad comenta que "siempre hablamos de prevención y trabajamos con la comunidad para que nos ayude cuando ven gente en actitud sospechosa. Nosotros no prometemos delito cero, pero sí estamos reforzando la zona y estamos trabajando muy fuertemente. También tenemos senderos seguros".

Finalmente, Tello concluyó que "yo no quiero poner de excusa el problema económico que tiene el país. Esto hay que combatirlo, hay que trabajarlo fuertemente, nosotros lo hacemos durante las 24 horas con la Guardia Urbana y con el Ministerio, y se están teniendo resultados en diferente puntos de Las Heras. Es una lucha diaria, porque como el mundo conoce pasan estas cosas, pero es propiamente el pedido que nos hizo el intendente, que trabajemos con la comunidad, que estemos presentes, que la comunidad también se conecte con el 911 y con las alarmas comunitarias, que son herramientas que tienen los vecinos para que podamos actuar y llegar más rápido".

Video