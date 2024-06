A un mes del caso Honoria: este es el lugar donde desapareció la anciana de Tunuyán

Este jueves 6 de junio se cumplió un mes desde la misteriosa desaparición de Honoria del Carmen de Narváez, una mujer de 86 años cuyo paradero sigue siendo un enigma. La angustia y el desconcierto embargan a sus parientes y a la comunidad de Tunuyán, mientras las investigaciones no arrojan resultados concluyentes. La abogada de la familia dialogó con MDZ y reveló-aportando imágenes- cómo es la zona donde vieron por última vez a la anciana y cuáles son las hipótesis que barajan en su círculo cercano.

Honoria, una señora descripta como lúcida y activa para su edad, desapareció de manera abrupta del barrio Urquiza del mencionado departamento. El día anterior, el 5 de mayo, había estado jugando a las cartas con su hija Margarita, y según sus familiares, no mostró signos de confusión o demencia. Sin embargo, en la jornada siguiente salió apresuradamente de su vivienda sin dinero ni documentos, dejando la puerta cerrada con llaves y tirando éstas adentro, lo que sumó un elemento más de misterio al caso.

Parque de la Lombardía, Tunuyán. Lugar que Honoria solía frecuentar. Foto: Laura Rodríguez Calderón.

“Las investigaciones del fiscal Jorge Quiroga incluyeron rastrillajes en los campos incultos ubicados al sur de calle La Argentina, en el interior del Club de Pesca y sobre el Río Tunuyán, pero todos los resultados fueron negativos. Durante un registro en su casa se hallaron cartas con destinatarios cercanos y desconocidos, ahora bajo custodia del fiscal, lo que generó especulaciones y rumores en la comunidad”, detalló la abogada de la familia, Laura Rodríguez Calderón, quien además llevaba la sucesión de la mujer y su esposo.

La letrada mencionó que los escritos que dejó antes de desaparecer fueron analizados y peritados, confirmando que son de puño y letra de ella. Sin embargo, el contenido específico sigue siendo confidencial. “Se habló mucho de un papel encontrado en la terminal de Tunuyán también, se dijo que podría haber sido redactado por la abuela, pero desconozco la situación. En ningún momento hablamos de esto con Quiroga”. Además, comentó que la fiscalía solicitó la limpieza de cauces y ríos en la zona, sin obtener respuestas de las autoridades municipales.

Margen este del Río Tunuyán. Foto: Laura Rodríguez Calderón.

“La desaparición dio pie a múltiples hipótesis y rumores en Tunuyán y en todo el Valle de Uco. Desde accidentes en el agreste paisaje hasta posibles actos de brujería, alimentando un clima de sospecha y miedo. La gente habla de todo tipo de teorías, desde que la familia no la cuidaba hasta cosas más sobrenaturales. Pero lo cierto es que no tenemos nada concreto", señaló la letrada.

En medio de la desesperación, la comunidad se mostró solidaria. Se organizaron rastrillajes con la participación del comisario local y voluntarios a caballo, abarcando vastas áreas sin éxito. Por otra parte, la falta de cámaras de seguridad en puntos clave, como la terminal de ómnibus del departamento, y la ausencia de testigos, complicaron aún más la causa.

Lugares agrestes de Tunuyán que fueron rastrillados en busca de Honoria. Foto: Laura Rodríguez Calderón.

“Desde el punto de vista de lo jurídico, podemos decir que la investigación se dificultó por varias razones que son entendibles: por un lado, como decía anteriormente, está lo agreste del terreno y, en segundo lugar, el frío. Por eso, si ella se cayó al canal, al río o lo que sea, el cuerpo se mantiene, se conserva por las temperaturas. Distinto sería en verano. También hay que agregar que la zona donde desapareció Honoria es de muchos matorrales y yuyos que afectaron las tareas. Además por su condición, edad y lo complejo de la zona, yo descarto que se haya salido del pueblo sola”, manifestó.

La señora intensamente buscada. /Foto: archivo.

Un punto que Rodríguez Calderón no quiso pasar por alto y que enojó a familiares de la anciana, fue lo que publicaron varios medios provinciales al referirse al estado de la salud mental de la víctima. “Muchos salieron a decir que tenía demencia senil, lo cual no es cierto. Si tenía, como todo adulto mayor, pérdida del día en que vivía, no recordaba si era lunes o martes, por ejemplo. Era una mujer completamente lúcida. De hecho, el día anterior a su desaparición estuvo jugando al chinchón con su hija Margarita. Por otro lado, quería dejar todos sus bienes a nombre de sus hijos y evitar esto de la sucesión como le pasó a su marido”, resaltó. Parque de la Lombardía, sitio donde los pesquisas recorrieron a caballo, aunque con resultado negativo. Foto: Laura Rodríguez Calderón.

En cuanto a las hipótesis que se manejan en el entorno familiar, como en el pueblo, es que Honoria caminó hasta la ruta, hizo dedo y algún desconocido la levantó. “Es una de las posibilidades, pero lamentablemente no hay cámaras de seguridad de domicilios, del municipio o de la terminal que nos den indicios de lo que le pasó. Fueron recabadas algunas pero todas dieron negativo”, finalizó Rodríguez Calderón.

A un mes de su desaparición, la familia de Honoria y la comunidad de Tunuyán siguen esperando respuestas sobre su paradero. Mientras tanto, las autoridades continúan buscándola.