Llega la jornada clave para "La Toretto", presa por atropellar y matar a un motociclista en La Plata

Pocos días después de haber atropellado y matado a un motociclista en La Plata, Felicitas Alvite, apodada “La Toretto”, les pidió a sus amigos que pusieran sus cuentas de Instagram “en privado” y que no le respondieran mensajes “a nadie”. “Finjan demencia y olvídense de todo. Todo es usado en mi contra”, advirtió en un grupo de WhatsApp tras el accidente.

La conversación se filtró tras un peritaje hecho sobre su teléfono celular secuestrado por la Justicia. Se conoce en un momento clave de la causa, ya que este miércoles la jueza de Garantías Marcela Garmendia celebrará una audiencia entre las partes y después tomará una decisión sobre los pedidos de prisión preventiva que hizo el fiscal Fernando Padovan, a cargo de la investigación, y de la falta de mérito que presentaron los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, defensores de la joven, quien el 16 de mayo pasado, cuando ya estaba presa, cumplió 21 años.

Los letrados de la acusada indicaron que "sufre enormemente por las consecuencias de sus actos –obran informes médicos que así lo acreditan–, pero no puede un hecho luctuoso convertirse en una injusticia mayúscula al aplicar un artículo del Código Penal por otro”.

El 12 de abril pasado a las 2, en la esquina de 13 y 532 de La Plata, cuando la imputada conducía un Volkswagen Gol Trend de un amigo, cruzó la bocacalle con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. La víctima falleció.

El terrible siniestro

De acuerdo a la acusación, Alvite, que se hacía llamar “La Toretto” en las redes sociales en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y Furiosos, y la conductora de un Peugeot, iban con exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo, y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar", declaró la sospechosa en relación al accidente.

"Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada. Cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre (la víctima) y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia. Gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba; yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, completó la joven su indagatoria.

Alvite está imputada por homicidio simple con dolo eventual, con penas de 8 a 25 años.