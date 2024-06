El fuerte presentimiento de la mamá de Loan a 13 días de su desaparición

La causa judicial por la búsqueda del pequeño Loan Peña en Corrientes el pasado 13 de junio ingresó en un limbo judicial puesto que los fiscales que intervinieron desde el inicio se desprendieron del caso pero la Justicia Federal aún no aceptó la competencia.

La jueza Cristina Pozzer Penzo recibió en las últimas horas el expediente pero lo giró al fiscal federal Mariano Guzmán quien tendrá que dictaminar si para él existió una red de trata que pudo haber captado al menor y en función de eso si son o no competentes.

Luego de ello la jueza tendrá la palabra final sobre si aceptan o no la causa, de no hacerlo volverá a los fiscales que originalmente tenía la investigaron pero se trabará la competencia.

En medio de este panorama, María Noguera, la madre de Loan habló y dijo: "Tengo el presentimiento de que hoy mi hijo va a estar conmigo".

En diálogo con C5N, la mujer expresó que a 13 días de la desaparición del niño está "con fuerzas" ya que tiene "el pálpito de que hoy va a aparecer".

"Es durísimo, estamos todos destrozados. Los hermanos, el papá, yo. Ya no se aguanta más, 13 días, no puede ser". Y agregó: "Alguno de los detenidos tiene que hablar, decir qué hicieron con él" y pidió a "los que lo tienen que lo entreguen acá en la puerta de mi casa, que no le hagan nada".

"Hoy estoy hablando porque estoy con fuerza por mi pálpito de que hoy va a aparecer. Los que lo tienen que lo entreguen acá en la puerta de mi casa, que no le hagan nada. Así como lo llevaron que lo entreguen, vivo, sanito. Me levanté hoy con el presentimiento de que va a estar Loan conmigo", remarcó.