"Algo tiene que ver": el papá de Loan apuntó contra un familiar muy cercano

José Peña, el papá de Loan, el niño desaparecido en Corrientes, volvió a hablar y apuntó contra su propia hermana, Laudelina, que además es pareja de Antonio Benítez, uno de los detenidos: "Algo tiene que ver", dijo.

Peña fue entrevistado en el canal de noticias C5N, donde manifestó que Laudelina fue la primera en avisarle que su hijo se había perdido. Por su parte, el hombre dijo que conocía a María Victoria Caillava y a Carlos Pérez, el matrimonio imputado en la causa, pero que no tenían una relación de amistad.

Sobre esa pareja, el papá de Loan sentenció que "ellos salieron y se fueron tranquilos, ya sabiendo que el nene estaba perdido. No mostraron preocupación. Se subieron a la camioneta y se fueron. No se por qué no colaboraron con la búsqueda".

Incluso, apuntó contra todos los presentes en la foto del almuerzo, salvo su madre: "Sospecho que todos los que estaban en la mesa podrían haber recibido dinero por entregarlo, menos mi mamá". Finalmente, Peña pidió que devuelvan a Loan y que "aparezca sanito y vivo".

La búsqueda de Loan lleva 12 días y la principal hipótesis es la de un secuestro con fines de trata de personas. De momento, hay seis detenidos por el caso. Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya se encuentra en Corrientes para seguir la causa de cerca. Se espera que en las próximas horas se reúna con la jueza La jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y con el gobernador Gustavo Valdés.