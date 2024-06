El desgarrador mensaje de la abuela del niño de 2 años que murió atropellado en Las Heras

"No pude decirte adiós, pero hoy te digo gracias", comienza el desgarrador mensaje de Natalia Sosa, abuela de León Isaac, un niño de apenas 2 años que murió producto tras ser atropellado por un auto mientras esperaba el colectivo en calles Libertad y Olascoaga, del departamento de Las Heras, el pasado 12 de junio durante las primeras horas de la mañana. El menor estaba en compañía de su madre, quien fue trasladada de urgencia a la clínica Francesa, donde su estado se mantiene crítico debido a una contusión pulmonar, múltiples heridas y una fractura de cadera.

El mensaje publicado por la abuela en su cuenta de Facebook este sábado da cuenta del drama que vive la familia, la cual está atravesada por la tragedia, situación que reflejó MDZ este domingo tras charlar con Karina Morán, tía abuela paterna del pequeño fallecido.

"No pude despedirme de ti. No pude decirte adiós, porque ese último día que te vi, ni por la mente me pasó que sería el último día que escucharía tu voz diciéndome hasta mañana guelita q descanses. No pude decirte lo mucho que me enseñaste. No pude decirte lo agradecida que me sentía contigo por ser parte de mis alegrías. No pude decirte la enorme falta que me harías. No pude pedirte perdón por las veces que te fallé. Me faltó vivir muchas más aventuras a tú lado. Me faltó disfrutar más tu corta vida, me falto disfrutarte a ti", continúa el mensaje de Natalia.

El mensaje que publicó Natalia Sosa.

La mujer agregó que "sí pude decirte cuánto te amo hasta el infinito y más allá. Pero hoy te digo gracias. Gracias por enseñarme tantas cosas. Gracias por siempre estar para mi. Hoy estás en mi mente y en mi corazón con gratitud y te digo gracias por amarme y cuidarme en tu tiempo tan bellamente. Gracias por dejar en mi mente tu eco te amo guelita. Te amo mi ángel del cielo y ahora te digo gracias. Gracias por haber sido una de mis personas mas amadas. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por esta huella tan grande y hermosa que marcaste en mi corazón".

"Angelito mío gracias, infinitas gracias por todo lo que me diste. Tu guelita que te ama x siempre", finalizó el mensaje Natalia.

Qué pasó con el conductor

En medio de la consternación por el trágico accidente, se conocieron detalles sobre la situación judicial del conductor involucrado. Carlos Óscar Bonada fue detenido inmediatamente después del siniestro. El fiscal de Tránsito Fernando Giunta, a cargo de la investigación, ordenó su aprehensión debido a la evidente imprudencia.

Los peritos determinaron que buscó adelantar a otro vehículo sin notar que este iba a girar a la izquierda. En su maniobra evasiva, y a una velocidad excesiva, perdió el control y se subió a la vereda, arrollando a Julieta y a su hijo. "La maniobra imprudente y el exceso de velocidad fueron los factores determinantes del accidente", afirmó una fuente judicial.

Inicialmente el acusado fue imputado por “homicidio culposo agravado por la imprudencia”. No obstante, en los últimos días el hombre recuperó su libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos. Las autoridades justificaron esta decisión debido a su avanzada edad y su estado de salud, ya que necesita de una máscara de oxígeno; además, no tiene antecedentes penales. "El delito es excarcelable y no se detectó alcohol en su cuerpo", explicó la fuente.

La liberación de Bonada generó indignación entre los familiares de las víctimas, que ya cuentan con un abogado del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, se concentrarán este lunes a las 15 en la entrada del Polo Judicial para manifestarse, mientras la causa continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del implicado.