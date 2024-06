El drama de una familia de Las Heras: un niño de 2 años murió y su madre pelea por su vida tras ser atropellados

En la mañana del miércoles 12 de junio pasado la familia Funes fue marcada por la tragedia, tras un accidente vial que le arrebató la vida a León Isaac, un niño de apenas 2 años. El suceso ocurrió en las calles Libertad y Olascoaga del departamento de Las Heras, cuando el nene y su madre, Julieta Valentina Ramírez Sosa, esperaban el colectivo y fueron atropellados por un automóvil.

El menor, quien cumpliría 3 años el próximo 7 de julio, murió rápidamente por las graves heridas causadas por el impacto. Su mamá, de 22 años, fue trasladada de urgencia a la clínica Francesa, donde su estado se mantiene crítico debido a una contusión pulmonar, múltiples heridas y una fractura de cadera.

“‘No salgo del shock. Julieta hacía poco había lanzado un emprendimiento de manicura promoviendo sus servicios a través de las redes sociales. En octubre contrajo matrimonio con Sebastián Funes, el padre de León, con quien tenía una relación de más de seis años. Ahora les pasa esto, no lo puedo creer, me rompe el alma”, detalló Karina Morán, tía abuela paterna del pequeño fallecido, a MDZ.

El vehículo involucrado. Foto: gentileza.

En medio del dolor y la indignación, la mujer recordó el desgarrador momento en que encontró a las víctimas en estado desesperante.

“El accidente fue alrededor de las 7.20, en una zona donde falta de todo: veredas, iluminación y señalización adecuada. Los vecinos me contaron cómo un auto -Peugeot 306 Rural- conducido por un señor, identificado como Carlos Óscar Bonada, de 65 años, realizó una maniobra imprudente y atropelló a los dos. Según los testigos que pasaban por el lugar, intentó evitar otro coche que doblaba a la izquierda, lo que lo llevó a perder el control y subir a la vereda, embistiendo a Julieta y a mi nietito, que terminaron debajo del vehículo. Incluso fueron ellos los que lograron levantarlo (al rodado) para que los pudieran atender”, detalló.

En su relato, Karina señaló que cuando fueron alertados del hecho corrieron al lugar y la escena era caótica. "Llegamos y estaba lleno de ambulancias, efectivos policiales y gente que iba y venía", comentó. "Vi a Julieta en una de las ambulancias, consciente, pero muy lastimada. Entre el tumulto llego hasta la cinta que colocaron y me identificó como familiar de ella, quien desesperada me pedía que revisara a su hijo. Estaba destrozada, con su ropa rasgada y su rostro cubierto de sangre".

En la desesperación, Karina fue sobre el personal médico que atendió al niño ya que se percató que la situación era muy complicada para él. “Le estaban realizando reanimación y ahí entendí que era el más grave. Luego de 5 minutos nos dicen que nos preparemos para lo peor. Ahí es cuando lo llevan al hospital Notti. Casi una hora después informan que había fallecido. Desde ese momento fue todo una locura”, expresó en llantos su tía abuela.

La víctima fatal. Foto: gentileza Ruth Morán.

En paralelo, Julieta fue trasladada a la Clínica Francesa, donde fue asistida de inmediato por una herida en la mandíbula y contusiones en la cadera, además de otras lesiones en las piernas. "Hasta ahora evoluciona bien. Los médicos nos dijeron que estará al menos cuatro meses con un collarín y que tiene dificultades para moverse. Rogamos para que en poco tiempo esté con nosotros", remarcó la tía abuela de León.

Por otra parte, Ruth Morán, abuela paterna de chiquito, exigió justicia. “Nos enteramos que el señor Bonada está libre. Esto no puede quedar impune, mató a un niño de 2 años y casi hace lo mismo con su madre. La noticia fue espantosa para todos, tal así que el padre de mi nieto, Sebastián, está bajo tratamiento psicológico. Confiamos mucho en Dios para que él y Julieta salgan adelante”, remarcó.

Envuelta en lágrimas, la señora describió al pequeño como un chico lleno de vida, con "ojitos de aceituna" y una gran inteligencia. “Asistía a la salita de dos años y era conocido por su carácter travieso y alegre. Un nene que nos llenaba de luz y hoy no está con nosotros por una imprudencia”.

Por el caso, la familia exige justicia y medidas de seguridad en la zona. "Necesitamos que pongan semáforos y señalizaciones. No queremos que otra persona pase por lo mismo", expresó la abuela. La parada de colectivo donde ocurrió el accidente. Foto: gentileza Ruth Morán.

Qué pasó con el conductor

En medio de la consternación por el trágico accidente, se conocieron detalles sobre la situación judicial del conductor involucrado.

Carlos Óscar Bonada fue detenido inmediatamente después del siniestro. El fiscal de Tránsito Fernando Giunta, a cargo de la investigación, ordenó su aprehensión debido a la evidente imprudencia.

Los peritos determinaron que buscó adelantar a otro vehículo sin notar que este iba a girar a la izquierda. En su maniobra evasiva, y a una velocidad excesiva, perdió el control y se subió a la vereda, arrollando a Julieta y a su hijo.

"La maniobra imprudente y el exceso de velocidad fueron los factores determinantes del accidente", afirmó una fuente judicial.

Inicialmente el acusado fue imputado por “homicidio culposo agravado por la imprudencia”. No obstante, en los últimos días el hombre recuperó su libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos. Las autoridades justificaron esta decisión debido a su avanzada edad y su estado de salud, ya que necesita de una máscara de oxígeno; además, no tiene antecedentes penales. "El delito es excarcelable y no se detectó alcohol en su cuerpo", explicó la fuente.

La liberación de Bonada generó indignación entre los familiares de las víctimas, que ya cuentan con un abogado del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, se concentrarán este lunes a las 15 en la entrada del Polo Judicial para manifestarse, mientras la causa continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del implicado.