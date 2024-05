Máximo Thomsen culpó a uno de sus amigos por la patada letal a Báez Sosa

A cuatro años del 18 de enero de 2020, en el que un grupo de jóvenes agarró a un joven a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell y le propició una brutal paliza que terminó con su vida, Máximo Thomsen, partícipe principal del crimen, habló en Telenoche en una extensa entrevista desde la cárcel. En un momento dio su versión sobre la patada letal que según las pericias le dio en la cabeza a Fernando Báez Sosa y que fue justamente la que lo terminó dejando sin vida.

"Quiero que nos culpen por lo que hicimos, no por lo que dicen que hicimos", dijo el condenado Thomsen al hablar del hecho por primera vez en cuatro años.

A su vez, dijo que no fue él quien le pegó la patada mortal a Fernándo Báez Sosa y sostuvo que fue otro de sus amigos quien lanzó esa patada. "Yo no fui. Fue Ciro Pertossi el que tira la patada, pero se comprobó que no llega a impactar, siempre dijeron que había sido yo, claramente no era yo", declaró.

Porque Máximo Thomsen negó ser quien pegó la patada mortal a Fernando Báez Sosa y culpó a otro de sus amigos: "Fue Ciro Pertossi, pero se comprobó que no llega a impactar, siempre dijeron que había sido yo". Esta es una declaración que sorprende ya que durante toda la investigación se probó y las pericias así lo confirmaron, en la zapatilla de Thomsen estaban los restos de ADN de Báez Sosa y también su sangre. A su vez, en la cabeza de la víctima estaba la marca de las zapatillas del agresor.

En un momento de la entrevista comentó que Báez Sosa fue quien inició la pelea dentro del boliche y remarcó: "Sentí un golpe en el mentón y empecé a revolear patadas para todos lados".

Máximo Thomsen aseguró esta noche que "nunca" pensó que podía "matar a una persona usando el cuerpo y las manos" y pidió que no le imputen a él "lo que hicieron otros", en referencia a su compañeros por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell.

Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua el año pasado y en marzo de este año la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas.

En tanto, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del homicidio.