A más de cuatro años del crimen de Fernando, Máximo Thomsen rompió el silencio: "No me siento un asesino"

Ya pasaron más de cuatro años de aquel fatídico 18 de enero del 2020, cuando el país se conmocionaba con el brutal crimen a golpes de Fernando Báez Sosa, atacado a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. El caso permanentemente concentró la atención mediática y de la sociedad con el paso del tiempo y las novedades en la investigación hasta llegar al juicio, incluso hoy, ya con ocho condenados y la causa prácticamente cerrada tras la confirmación de las sentencias en la Cámara de Casación.

Sin embargo, cada movimiento de los acusados despierta interés, y este martes se da quizás uno de los capítulos más esperados. Es que por primera vez habló en una entrevista Máximo Thomsen, siempre el principal apuntado y señalado entre los agresores, con pena de prisión perpetua.

El joven rompió el silencio y brindó una extensa nota que se emite desde las 20 por Telenoche, en El Trece.

¿De qué hablará Máximo Thomsen?

En la entrevista, Thomsen repasa sobre su vida en prisión, la organización de las vacaciones en Villa Gesell en aquel 2020, el consumo de alcohol durante el viaje y los detalles de la noche del asesinato de Fernando Báez Sosa.

En los primeros tramos del reportaje recordó su vida en Zárate, sus años jugando al rugby y la organización de aquellas vacaciones. Descartó el consumo de estupefacientes, aunque si reconoció que tomaba alcohol en exceso en sus salidas nocturnas, al punto de tener que "tratarlo con un psicólogo": En relación a esto, reconoce que tomaron muchas botellas de fernet y de vodka en la tarde previa al crimen en la playa.

Luego la entrevista sigue con los pasajes de la violencia desatada en aquella madrugada en Le Brique, aunque antes aseguró: "Nunca pensé que podía matar a alguien".

En los detalles de todo lo que pasó, hace referencia a una pelea entre Matías Benicelli-otro condenado-y Fernando Báez Sosa, lo que dio inicio a todo lo posterior. Golpes en en el interior del boliche y el brutal ataque a la víctima en la calle.

Thomsen sostuvo que tiró "patadas", pero niega haber impactado al joven ultimado y le endilga la patada en la cabeza del joven a Ciro Pertossi.

"No fue idea de ninguno matar a Fernando", asegura, y recalca: "No me siento un asesino": Luego se quiebra con sus respuestas y llora.

Los otros condenados

Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi también recibieron prisión perpetua en el juicio, condenados como coautores de un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

Diferente es la situación de los otros tres acusados, cuya pena fue de 15 años por ser considerados partícipes secundarios del mismo delito. Se trata de Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi.