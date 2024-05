Thomsen rompió el silencio y habló por primera vez del crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen es el principal imputado entre los condenados por el crimen de Fenando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. El joven de 24 años, sobre quien recae una pena de prisión perpetua, brindó una entrevista al programa Telenoche que se emitirá completa este martes a las 20, aunque trascendieron algunas respuestas.

Thomsen habló de su vida privada y contó que "jugaba al rugby en el CASI y me decían ‘El Campesino’, porque iba a San Isidro desde Zárate. Me preguntaban si había llegado remando, me cargaban”. También, pidió perdón por lo que hizo, pero reclamó que no se le imputen "las cosas que hicieron otros".

Al final de la entrevista, Thomsen manifestó lo siguiente: “Me descargué. Me desahogué mucho. Hace cuatro años que esperaba este momento”. Además, manifestó que todas las noches reza por Fernando.

La nota fue realizada por el periodista Rolando Barbano y será transmitida este martes desde las 20.

La condena

Máximo Thomsen cumple con una condena a prisión perpetua por homicidio, aunque reclama que se le realice un nuevo juicio y que se modifique la carátula a "homicidio en agresión", la cual tiene una pena máxima de 6 años. Cabe recordar que el condenado cambió de abogado -lo representaba Hugo Tomei- y ahora lo defiende Francisco Oneto.

Ese pedido lo hizo justamente a través de su nuevo abogado al apelar el fallo de la Cámara de Casación Bonaerense que confirmó la condena a perpetua para él, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Además, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios.