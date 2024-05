“Mamá me arrastró por el piso y me duele todo": el brutal audio de una niña hallada muerta

En un giro escalofriante de los acontecimientos, la comunidad de Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones, se encuentra en shock tras la trágica muerte de Daniela Martínez, una niña de tan solo 13 años. Si bien su cuerpo fue descubierto sin vida en su hogar el pasado lunes, sumiendo a la localidad en una profunda consternación, la información se supo en las primeras horas de este jueves.

Aunque las primeras impresiones apuntan hacia un posible suicidio, las autoridades decidieron no descartar ninguna hipótesis en medio de revelaciones preocupantes sobre la vida de la menor. Un mensaje angustioso enviado por Daniela y testimonios de vecinos sobre presunta violencia intrafamiliar encendieron las alarmas.

Residía junto a su madre y dos hermanos menores en el barrio Milagros, en una modesta vivienda que, lejos de ser un refugio, parecía ser el epicentro de una tragedia anunciada. Fue uno de sus hermanos quien encontró el cuerpo de Daniela, desatando una cadena de sucesos que puso bajo el microscopio la dinámica familiar de la casa.

Policía de Misiones. Foto: archivo.

En un mensaje de voz desgarrador dirigido a su padre horas antes de su muerte, Daniela reveló un episodio de maltrato perpetrado por su madre, que incluyó arrastrones y golpes. "Mami ahora vino, nosotros vinimos a casa y yo me iba a acostar a dormir y mami quería que cocine no sé qué cosa. Yo le dije que era tarde, que mañana; y mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo", relató la menor en medio de un llanto.

Este testimonio, sumado a las denuncias previas presentadas por el padre de la menor, puso en el punto de mira a la figura materna, señalada como presunta responsable de abusos físicos y emocionales.

Asimismo, vecinos corroboraron estas afirmaciones, describiendo un patrón de conducta abusiva por parte de la madre, que incluía dejar a los niños sin comida durante días y regresar solo para infligir más sufrimiento.

La Policía intervino el hogar de la menor. Foto: archivo/imagen ilustrativa.

"La mamá siempre le pegaba a los nenes, a la nena más que a todos y le obligaba a hacer todas las cosas en la casa. Por eso ya hubo denuncias por parte de los vecinos, porque ella salía y le dejaba días sin comer a los chicos, y cuando volvía era solo para maltratarlos", indicó una vecina.

El dolor y la indignación en la comunidad son palpables mientras se espera el informe forense que arrojará luz sobre las circunstancias exactas de la muerte de Daniela, así como posibles evidencias de abuso físico. Mientras tanto, la justicia intervino, deteniendo a la mujer y otorgando la custodia de los hermanos de la víctima a su abuela paterna durante el transcurso de la investigación.

"Lo primordial fue salvaguardar el bienestar de los niños. En esta situación, la familia extendida emergió como una opción de protección para ellos", señaló un portavoz judicial, subrayando la importancia de garantizar un entorno seguro para los menores afectados por esta tragedia.