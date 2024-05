Cayeron dos sospechosos por el violento robo a un periodista

Dos hombres de 33 y 25 años fueron detenidos en La Matanza, sospechados de ser los delincuentes que a principios de mayo le robaron al “motocam” del canal de noticias TN.

Las capturas de Ezequiel Maidana y Lucas Latini ocurrieron luego de varios allanamientos en la mencionada localidad bonaerense.

El hecho sucedió el 3 de mayo, cuando el periodista José Luis Mozzón registró con la cámara el momento en el que motochorros lo atacaron y amenazaron con un cuchillo en la Autopista Riccheri y la General Paz.

“Estaba sobre Riccheri esperando la salida, cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco; en el momento en el que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto. Y a los gritos y con un cuchillo me preguntan '¿arranca la moto?', y le dije 'si, arranca, llévatela'”, relató en aquella oportunidad el periodista.

A pesar de que los efectivos persiguieron a los delincuentes, que iban a bordo de la moto Honda XR250 de color rojo robada, lograron darse a la fuga tras abandonar el rodado.

Ahora, a una semana del hecho, cayeron dos sospechosos.