El asesino de Florencia Guiñazú tenía prohibición de acercamiento hacia ella

A casi 48 horas del femicidio de Florencia Guiñazú (30) en su casa de Guaymallén, El Ministerio Público Fiscal (MPF) emitió este lunes un comunicado para entregar algunos detalles de la investigación. Entre ellos, se informó que el asesino, Ignacio Notto (32), tenía vigente una prohibición de acercamiento hacia la víctima que no respetó. Más allá de esto, desde la Justicia aclararon que este incumplimiento hasta el momento no había sido denunciado; incluso, la pareja estaba conviviendo actualmente.

El MPF señaló, en líneas generales, que como el acusado se suicidó la causa por el crimen irá camino al archivo, el adelanto de la autopsia-la mujer fue estrangulada-, qué pasará con los hijos de ella y qué ocurrió con la denuncia por violencia de género de noviembre, cuando e agresor estuvo algunas horas detenido y luego fu liberado.

El comunicado oficial

"En primer lugar, se informa que al haberse quitado la vida el responsable del hecho, Ignacio Notto, queda extinguida la acción penal de la causa, por lo que en caso de corresponder y oportunamente se procederá al archivo. Por otra parte, se informa que la tutela de los menores afectados, será determinada por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) (dependiente del Poder Ejecutivo). A la fecha sólo se ha informado al Ministerio Público Fiscal que los mismos se encuentran bajo custodia de familiares cercanos a la víctima", precisaron.

"Respecto de los primeros detalles de la necropsia efectuada, se detalla que la posible causa de muerte sería asfixia por estrangulamiento. A fin de poder profundizar en la causa del deceso, se ha dispuesto el análisis anatomopatológico del cuerpo, cuyo resultado será obtenido aproximadamente en un mes", agregaron desde el MPF.

En relación al episodio del año pasado, explicaron. "Se aclara que ante una discusión mantenida por el señor Notto y la señora Guiñazú el día 25 de noviembre de 2023 a las 19 horas con 53 minutos, se produjo un desplazamiento policial al lugar del hecho. Ante esto, se dio traslado a Guiñazú al Ministerio Público Fiscal, quien expuso que en realidad sólo llamó a la Policía para que su pareja se fuera de su casa, ya que estaban separados hace una semana. 'Todos los días le pido que se retire de mi casa'", habría manifestado la joven.

"Ese día habían discutido y se había dado aviso a la Policía. En esta exposición se le preguntó si había resultado lesionada, a lo que respondió que no. Se le preguntó además si era la primera vez que vivenciaba un hecho de estas características y dijo que sí, afirmando que sólo fue una discusión y no pasó nada. Al preguntarle si requería asistencia del Cuerpo Médico Forense y del EPI (Equipo Profesional Interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal), afirmó que no. En esta misma situación solicitó una prohibición de acercamiento sobre Notto, a quien se le extendió la misma y le fue notificada. No ha habido desde esa fecha hasta lo sucedido el sábado ninguna denuncia por violación a la prohibición de acercamiento dictada", completaron desde el Ministerio Público.

