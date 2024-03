Legítima defensa: un jurado popular declaró inocente a la mujer policía que mató a Kevin González

"Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Nadia Verdugo Escobar no culpable", se escuchó fuerte y claro en el auditorio Alfredo Bufano, de San Rafael, seguido de una expresión de sorpresa de fondo en la sala y el inmediato llanto de la imputada. Tras finalizar el debate donde jamás se discutió la autoría del caso, el jurado popular, compuesto por 12 ciudadanos, consideró que la mujer policía que estaba acusada de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” actuó en legítima defensa en hecho que terminó con la vida de Kevin González, un chico de 18 años, en la madrugada del 12 de febrero de 2022.

Tras pedir un receso de 30 minutos, el juez técnico, Rodolfo Luque, tomó la palabra y leyó: "Luego de ser oídos los intervinientes en el juicio, (...) el Tribunal en base al veredicto unánime al llegó el jurado popular constituido en la presente causa falla absolver a la imputada Nadia Verdugo del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el hecho ocurrido en la ciudad de Malargüe, Mendoza, el 12 de febrero del año 2022 en perjuicio de Kevin González, por haber sido declarada no culpable por el jurado popular". Además, ordenó la "inmediata libertad de la imputada".

"Lo siento con toda mi alma; desde el comienzo ruego por ella y porque ese chico descanse en paz. Yo no tuve ninguna intención de matarlo", había afirmado la acusada de homicidio, la policía Nadia Verdugo, al tomar la palabra el día lunes en el comienzo del debate cuya sentencia estaba a cargo de jurados populares. Según su declaración, esa noche "fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO. El video en el que dicen que me bajo 'como una loca a los disparos', es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza. Dicen que no teníamos ni un rasguño, y debo dar gracias a Dios por eso. Yo no salí a matar a nadie esa noche y me duele y lo siento por esa madre que está sufriendo".

Kevin González fue asesinado en la madrugada del 12 de febrero de 2022.

Horas antes, en la etapa de alegatos finales, el fiscal Víctor Giambastiani argumentó la falta de justificación en el accionar de Nadia Verdugo, quien admitió haber efectuado los disparos que acabaron con la vida de Kevin González. El fiscal destacó la aparente desproporción en la reacción de la acusada, subrayando que esta podría haber resultado en la pérdida de más vidas. Además, cuestionó la falta de riesgo percibido por parte de los policías involucrados y desacreditó el testimonio del perito presentado por la defensa. El letrado mantuvo la acusación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, dejando entrever la posibilidad de dolo eventual.

La autoría de los disparos que terminaron con la vida de la víctima fatal jamás estuvo en discusión a lo largo del debate. La discusión pasaba por el contexto en el que se había dado. El jurado la encontró "no culpable" del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Lo que podía parecer un caso de gatillo fácil no fue considerado así por el jurado compuesto por 12 personas. La abogada defensora de Nadia Verdugo, Dra. María Hidalgo, argumentó que Nadia Verdugo actuó en legítima defensa, utilizando su arma reglamentaria conforme a la Ley Policial para proteger su vida y la de sus compañeros. Sobre esta postura, finalmente, se inclinó el jurado popular de forma unánime.