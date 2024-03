Juzgan a una policía por el crimen de un joven en Malargüe: "Yo no salí a matar a nadie"

Por un presunto caso de gatillo fácil registrado en Malargüe, este lunes comenzó a ser juzgada la mujer policía que en febrero del 2022 mató de un disparo a un joven de 18 años. El caso se esclarecerá esta semana, con un debate popular que se desarrollará en San Rafael.

El hecho ocurrió en la madrugada del 12 de febrero en la plaza departamental, mientras grupos antagónicos se enfrentaron violentamente. Hubo llamados al 911 y llegó hasta el lugar la Policía, que fue recibida con piedrazos.

Los efectivos respondieron con armas antidisturbios, aunque la acusada, Nadia Verdugo (35), también disparó en algunas oportunidades con su pistola reglamentaria 9 milímetros.

Uno de los impactos que efectuó dio en el pecho de Kevin González, quien murió horas después. La investigación identificó como autora del hecho a esta uniformada, imputada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con penas de 10 a 32 años de cárcel.

Durante la instrucción del caso fueron sobreseídos tres colegas de la sospechosa, que llega a este juicio por jurados con prisión domiciliaria.

Hoy comenzó el proceso con la realización de los alegatos de apertura, en los que cada una de las partes desplegó sus hipótesis. Por la fiscalía lo hizo el Dr. Víctor Giambastiani, que sostuvo los motivos de la acusación, acompañado por el abogado querellante, Daniel Sama.

La víctima. Foto: archivo.

Por el lado de la defensa, a cargo de María de los Ángeles Hidalgo, se puso el acento en el enfrentamiento entre bandas de Malargüe al que acudieron Verdugo y los agentes, que se desplegaron tras las llamadas al 911.

"La acusación pretende basarse en un video, pero lo va a desestimar la gran cantidad de testimonios de vecinos y policías que estuvieron en el lugar de los hechos. Se trata de testimonios que dan cuenta de la violencia con la que fueron atacados los efectivos; ataque que vino luego de que las bandas unieron sus fuerzas, y no sólo arrojaron palos y piedras, sino que realizaron disparos con armas de fuego contra la Policía", precisó la letrada.

Qué dijo la imputada

Terminados los alegatos, la detenida tomó la palabra ante el jurado y todos los presentes en la sala de audiencias.

"Fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO (Centro Estratégico de Operaciones). El video en el que dicen que me bajo 'como una loca a los disparos', es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza. Dicen que no teníamos ni un rasguño, y debo dar gracias a Dios por eso. Yo no salí a matar a nadie esa noche y me duele y lo siento por esa madre que está sufriendo".

"Lo siento con toda mi alma; desde el comienzo ruego por ella y porque ese chico descanse en paz. Yo no tuve ninguna intención de matarlo", señaló Verdugo.

La primera jornada del juicio terminó con las testimoniales de algunos policías, en tanto que el debate se reanudará este martes desde las 8.30, cuando el juez técnico, Rodolfo Luque, dé lugar a nuevas declaraciones.