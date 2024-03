El distrito lujanino en el que continúan los robos y sus productores exigen medidas urgentes

La localidad de Perdriel, ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, continúa siendo sacudida por una creciente ola de robos que ha dejado a sus residentes en un estado de desamparo y preocupación constante. A pesar de experimentar esta situación durante casi cinco años, las autoridades pertinentes aún no han dado respuestas efectivas para contener el problema, según denuncian los vecinos.

Desde finales del año 2019, los episodios delictivos han ido en aumento en toda la franja productiva del distrito, exacerbando la sensación de inseguridad entre la comunidad. En particular, la finca de Joaquín Villanueva sigue siendo blanco de la audacia de los delincuentes, quienes actúan con total impunidad.

Inicialmente, los malvivientes sustrajeron el alambrado perimetral en varias ocasiones, desafiando los intentos de asegurar la propiedad. Sin embargo, el punto de quiebre llegó con el robo de la maya antigranizo y el asalto a una pareja de jóvenes contratistas, que esperan la llegada de su primer hijo.

Maya antigranizo destruida tras el robo. Foto: gentileza.

Al respecto, Villanueva, abogado y referente de los productores de la zona, expresó su frustración ante la impunidad de los ladrones, quienes siguen operando sin temor a las consecuencias. A pesar de los esfuerzos coordinados con el Ministerio de Seguridad y la formación de un Comando de Seguridad, los robos persisten, sumiendo a la gente en una realidad cada vez más difícil.

“No damos más. Los productores de Perdriel decimos basta. Ya tenemos más de 50 denuncias y las autoridades no hacen nada. De hecho, hace poco tuvimos una reunión en el ministerio. Allí estuvimos distintos grupos de la zona, bodegueros, propietarios de fincas, enólogos reconocidos mundialmente como Roberto De La Motta, e inclusive empresarios extranjeros. Se habló del tema, y se formó una suerte de Comando de Seguridad con los presentes y representantes del ministerio, pero los robos continúan. Es una situación muy complicada la que se vive”, expresó.

El robo de la maya antigranizo. Foto: gentileza.

Según la víctima, la impotencia de los vecinos reside en el descaro de los delincuentes. “Actúan con total soltura. Te robaron la maya antigranizo y luego se los ve caminando por el barrio con la misma como si nada. La impunidad con la que se manejan estos tipos no tiene límites”, resaltó.

En las imágenes, compartidas por el productor de Perdriel, se puede ver a los dos sospechosos caminando a plena luz del día con la maya con total libertad. “No superan los 20 años. Pero lo insólito de todo esto es que vas con las pruebas a la comisaría y los mismos policías te dicen que no pueden hacer nada si no los agarran in fraganti. Es una vergüenza”, resaltó Joaquín, muy molesto.

El hecho

Sin embargo, el pasado viernes 8 de marzo llegó el caso que colmó la paciencia de los vecinos y finqueros. Una joven pareja de contratistas fue víctima de un violento asalto en su modesta vivienda prestada. El acto de crueldad dejó a la familia despojada de sus escasas pertenencias, incluyendo artículos esenciales para la llegada de su bebé. Tuvieron que abandonar su hogar, sumidos en la desesperación y en la necesidad de ayuda.

Ante esta situación, Villanueva hace un llamado a la solidaridad de la comunidad, proporcionando un número de contacto (2616816700) para aquellos que deseen brindar su apoyo al matrimonio y a su futuro hijo.

“Lo que más me molesta de todo esto es la inoperancia de las autoridades policiales y judiciales. La zona productiva de Perdriel es tierra ganada por los ladrones. Con vecinos y amigos nos quedamos hasta las 3 o 4 de la mañana cuidando nuestras casas y fincas porque no hay seguridad; ya no damos más. Necesitamos respuestas urgentes, no puede ser que llevemos casi cinco años así. Hoy son sólo robos, pero esto puede crecer y pasar a mayores”, señaló. Así quedó la vivienda de los jóvenes contratistas. Foto: gentileza.

Con este panorama desolador, queda reflejada la urgencia de una intervención efectiva por parte de las autoridades pertinentes para poner fin a la inseguridad que afecta gravemente la calidad de vida de los residentes de este sector de Luján.