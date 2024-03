Terror en el barrio Infanta: vecinos denuncian robos y agresiones al descender de los colectivos

La preocupación por la inseguridad que afecta a los departamentos del oeste de la provincia de Mendoza alcanzó un punto crítico y el barrio Infanta de Las Heras no es la excepción. En las últimas horas, un video se ha vuelto viral en las redes sociales mostrando el terror y el temor que viven los vecinos a bordo del colectivo 311 del grupo 300, mientras atraviesa esta zona.

En las imágenes captadas en el video, se puede observar cómo los pasajeros del colectivo expresan su angustia y miedo mientras el vehículo cruza el barrio Infanta. Según denuncias de los propios vecinos, en esta área se están registrando episodios de violencia donde individuos arrojan piedras al colectivo o lo detienen para cometer robos. En el mismo también se puede escuchar a personas pidiendo al chofer que los deje lo más cerca posible de su destino, evidenciando el temor y la necesidad de protección ante posibles ataques o asaltos.

El video

Ante esta preocupante situación, MDZ realizó un recorrido por la zona y dialogó con vecinos y comerciantes que detallaron la cruda violencia que se vive a diario en las inmediaciones.

“Desde hace unos dos meses, la zona que comprende la calle Regalado Olguín hacia el norte se ha vuelto complicada. Los robos son una constante. La mayoría son a transeúntes y pasajeros. Incluso no hace mucho, una mujer de unos 67 años fue violentamente golpeada y arrastrada en el intento de robarle el bolso mientras esperaba el colectivo sobre calle Puente del Inca. Creemos que son delincuentes que vienen del barrio 12 de junio o Santa Rosa”, explicó una vecina que no quiso dar su nombre por temor a represalias.

Según los lugareños, la mayoría de los incidentes ocurren en horas de la tarde noche y fines de semana.

“Los sábados por la madrugada es una fija que se escuchen gritos, corridas y un que otro disparo. Cuando llega la noche, los colectivos son apedreados y la mayoría de los pasajeros son asaltados. No conozco amigo o vecino que no haya sido robado cuando baja del micro en el barrio. Hemos intentado dialogar con el intendente y el comisario de la zona pero no nos han dado respuestas”, detalló un verdulero.

Parada de colectivo. Grupo 300. Foto: archivo.

Estos hechos ponen de manifiesto la situación de inseguridad que viven los habitantes del barrio Infanta de Las Heras, quienes se sienten vulnerables al utilizar el transporte público. De hecho, la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades para abordar esta problemática generó una creciente sensación de desamparo entre los residentes del barrio y sus alrededores.

"Rogamos que el intendente haga algo. No puede ser que madres con hijos y adultos mayores sean asaltados y agredidos brutalmente por un celular, cartera o mochila", señaló el vecino.