Un joven sufrió una feroz golpiza en grupo durante el "Último Primer Día" en Córdoba

Los festejos del Último Primer Día del secundario (UPD) se vieron empañados por una brutal agresión en grupo que sufrió un joven de 17 años a la salida de un boliche en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba. La víctima, aún conmocionada, afirmó haberse salvado de milagro y denunció la violencia desmedida que sufrió a manos de un grupo de agresores.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada del lunes en la esquina de las calles Acuña y San Martín de esa Ciudad. El joven, que acababa de disfrutar de la noche junto a sus compañeros antes del inicio de las clases, fue interceptado por un grupo de desconocidos que lo golpearon violentamente hasta dejarlo inconsciente.

El joven quedó internado tras la paliza que recibió. Foto: Canal C Argentina.

La policía acudió al lugar después de recibir un llamado al 911 y encontró al adolescente desvanecido en el suelo, con el torso desnudo y el rostro ensangrentado. Presentaba también lesiones en la nariz y escoriaciones en la espalda. Fue trasladado de inmediato al hospital local, donde recibió atención médica.

Aunque la víctima no pudo identificar a sus agresores, un testigo logró registrar la brutal golpiza con su teléfono celular. El video, que evidencia la violencia del ataque, fue incorporado como prueba en la investigación a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Tercero.

El posteo de la víctima del feroz ataque. Foto: Canal C Argentina.

Según informó el diario La Voz, los médicos que atendieron al joven indicaron que será necesario esperar un mes para evaluar si los golpes pudieron afectar de manera más grave alguna parte de su cuerpo.

En sus redes sociales, la víctima expresó su angustia y trauma tras el episodio. "No puedo borrar de mi cabeza lo que me pasó el domingo, de pedo no terminó peor", escribió. Además, manifestó que desde ese día no ha vuelto a dormir ni a salir debido al miedo que le dejó la experiencia. Haciendo un llamado a la justicia, concluyó: "Mañana le puede tocar a cualquiera, necesitamos hacer algo, necesitamos justicia. Todos merecemos vivir tranquilos".

Así fue la brutal agresión