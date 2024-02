Video: el dramático relato de la testigo clave del crimen de la embarazada en Las Heras

La suegra de Rocio Flores, la víctima fatal de la balacera en Las Heras, habló con MDZ al salir de la comisaría 56, después de declarar como testigo del crimen junto con su hijo, quien finalmente quedó detenido por una denuncia por otra causa.

Beatriz salió visiblemente angustiada y desesperada, con llanto y gritos de impotencia: "lo dejaron detenido", decía, "lo han denunciado por portación de armas". Además, reveló que estaban tomando mates en el patio delantero de la vivienda de Aristóbulo del Valle al 1600, cuando dos sujetos en moto comenzaron a disparar e hirieron de gravedad a la joven de 21 años, que murió en el hospital y perdió su embarazo.

La mujer agregó que los atacantes fueron "uno que iba manejando -una moto- que le dicen el 'peladito' y el otro es el Leo Estrella", y añadió que después otros jóvenes los vieron en una plaza en el barrio Victoria con el arma y con un chaleco antibalas.

El video de la testigo

Por otra parte, Beatriz manifestó que "supuestamente los están buscando" y que, antes, los acusados habían atacado a tiros otro domicilio cercano, pero que la diferencia fue que allí no ocurrió una tragedia. Por otra parte, se lamentó de que su hijo, Jesús, "ahora tiene que ir a enterrar a su bebé, tiene que ir a enterrar a su mujer y no va a poder, porque hasta que no terminen la investigación dicen que no lo van a soltar", al tiempo que aclaró que antes estuvo preso, pero que pagó por lo que hizo.

El caso

Rocío Fabiana Flores, una joven de 21 años que estaba embarazada de 36 semanas, fue brutalmente baleada en Las Heras y falleció en el hospital tras varias horas de agonía.

El hecho tuvo lugar este lunes por la noche en calle Aristóbulo del Valle al 1600 en EL Algarrobal, del citado departamento, en la vivienda de la pareja de la víctima en el marco de un supuesto ajuste de cuentas.

De acuerdo con la información oficial, la victima sufrió una “herida de arma de fuego en cráneo zona frontal, con pérdida de masa encefálica”. Debido a su grave estado y que se encontraba cursando un embarazo de 36 semanas, los médicos decidieron darle prioridad al bebé gestante, por lo que la paciente fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para realizarle una cesárea de urgencia. Sin embargo, pese a los intentos, tampoco pudieron salvar a la criatura.