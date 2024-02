Femicidio en El Carrizal: la historia de la víctima en el lugar donde la mataron y el desconcierto de su familia

Lucas Pérez Vicentela (42) llegó este viernes a Mendoza y lo imputaron en la Oficina Fiscal de Rivadavia. Fue detenido en San Luis el martes y ahora estará en la cárcel. A los pocos días de iniciada la investigación por el femicidio en El Carrizal la causa está muy encaminada sin otros sospechosos en el radar, sin embargo, siguen trascendiendo detalles de la víctima y de los momentos que ha transitado su familia a partir de la trágica noticia.

María Victoria Ruiz (44) residía en una propiedad de la calle Montecaseros, en la Cuarta Sección de Ciudad. Allí vivía con sus dos hijos de 19 y 16 años, luego de separarse hace 5 años del padre de los chicos. Se dedicaba a cuidar ancianos en sus casas y esa era su fuente laboral.

Hace unos meses conoció a Pérez Vicentela, oriundo de San Juan y radicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Empezaron una relación, que terminaría de la peor manera. En las últimas semanas de enero pasado decidieron irse a El Carrizal a pasar unos días, lo que era habitual para esta mujer.

Es que el papá de ella -también fallecido recientemente- fue socio fundador del Club de Caza y Pesca de Rivadavia, ubicado en las inmediaciones de este popular dique y en donde ocurrió el femicidio.

María Victoria. /Foto: Facebook.

Cuando este hombre murió, María Victoria les pidió a sus tres hermanos quedarse con una casilla rodante que era de él y siempre estaba allí. Todos aceptaron y para ella era una costumbre instalarse cada tanto ahí. En esa casilla la asesinaron.

Su cuerpo lo encontraron el 2 de febrero en ese lugar y la autopsia reveló dos golpes en la cabeza con un elemento contundente como causa del deceso.

Sorpresivo e impactante

José Ruiz, hermano de la víctima, dialogó con MDZ y relató cómo han sido todas estas jornadas y las sensaciones que les generó el dramático hecho.

"Recién habíamos llegado de vacaciones con mi familia y ahí nos enteramos. Me llamó el encargado, a quien conocemos desde hace años, y me manifestó que la casilla estaba cerrada y que se sentía un olor muy fuerte. Yo pensé que alguien se había metido y se había muerto, nunca me imaginé que podía ser ella. Le pedí-al cuidador-que no toque nada y se comunique con la Policía", señaló José.

"Mientras, yo intentaba ubicarla a María Victoria y no me contestaba. Uno de los hijos me pasó otro celular que tendría, llamé, y me respondió una mujer que me dijo que estaba todo bien, que no me preocupe. Por cómo me habló, me di cuenta que no era mi hermana, fue otra persona", agregó.

Los minutos pasaban durante la mañana de ese viernes y con la Policía en la escena, les informaron del tremendo desenlace.

"Empezó la pesadilla ahí. Nosotros no sabíamos que se había ido a El Carrizal, como lo hacía de forma frecuente, no nos avisaba. Tampoco conocíamos a este hombre (al detenido) ni teníamos relación, me lo podía cruzar en la calle y no sabía quién era", contó José.

"Ahora la única paz que podemos tener, es que él cumpla lo que debe cumplir. Ya se está haciendo justicia, hay que esperar los plazos lógicos. Y sobre esto, quiero destacar el excelente trabajo de la fiscalía y la Policía. Cómo nos trataron, la atención que nos dan los psicólogos permanentemente... impecable", completó Ruiz, remarcando que siempre han sido "una familia muy unida" y que ahora deberán seguir adelante a pesar de la tragedia.

Rápida captura

De acuerdo a la ubicación de su teléfono y a los de la víctima, Pérez Vicentela salió del club luego del crimen y continuó moviéndose por la zona de El Carrizal en los días posteriores. En un momento uno de los equipos marcó estar en Potrero de los Funes, en San Luis, adonde los efectivos fueron a buscar al acusado y lo capturaron el martes pasado.

Las pruebas lo ponen contra las cuerdas. Su ingreso al predio quedó registrado con María Victoria, las cámaras de seguridad los muestran juntos en el lugar y los testigos ratifican todo esto. La mujer fue vista por última vez el sábado 27 de enero, dato que indicaría que llevaba casi una semana sin vida cuando hallaron su cadáver. El arresto. /Foto: Ministerio de Seguridad.

Volviendo a los elementos que complican al presunto femicida, cuando fue atrapado tenía pertenencias de María Victoria: celulares, tarjetas y una conservadora. El sospechoso ya contaba con una denuncia por violencia de género, aunque no de la fallecida. Ahora quedará alojado en la penitenciaría, con destino de prisión perpetua en un futuro.