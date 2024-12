Radiografía del ataque comando en Misiones: cuál era el objetivo que terminó con un policía acribillado

El grupo armado que realizó un ataque comando en una base de Infantería de la localidad misionera de Eldorado tendría como objetivo robar una avioneta del Aeroculub local donde funciona el Comando de Infantería de la Policía de la Provincia de Misiones. El grupo armado es de origen paraguayo y habría cruzado el río Paraná en un paso clandestino a la altura de la ciudad paraguaya de Mayor Otaño situada frente a la ciudad de Eldorado, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de la capital de la provincia.

En el intento de robo fueron interceptados por el único policía de guardia Mauricio Miñarro, suboficial de la Policía provincial que recibió tres disparos a quemarropa en la cabeza. Las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un operativo cerrojo para dar con cuatro sospechosos. El hecho ocurrió en las primeras horas de este lunes, cuando los delincuentes al no poder robar la avioneta ingresaron a la División Infantería de la Unidad Regional III y robaron armas armamento militar de la base ubicada dentro del Aeroclub de Eldorado. Según fuentes policiales, los delincuentes que asaltaron la unidad se llevaron como botín dos fusiles FAL y dos escopetas 12-70.

¿Zona liberada?

La víctima fue hallada en el lugar por su relevo en la guardia y, según se informó, en el lugar debía haber tres efectivos en lugar de uno al momento del ataque comando. A pesar de esto último, se sabe que uno de los efectivos que debía presentarse en el lugar no acudió a cumplir su turno y se desconocen los motivos, mientras que el otro se encontraba cumpliendo con adicionales en otro puesto.

Mauricio Miñarro, víctima del ataque comando en el Aeroclub de Eldorado. Foto: Gentileza.

A raíz del homicidio del cabo Miñarro se dispuso el operativo cerrojo de la zona, que es llevado a cabo por la Policía de Misiones, que está tras la pista de cuatro ciudadanos paraguayos que habrían sido identificados y una camioneta Toyota gris que evadió un control policial.

El robo de una avioneta en 2011

No es la primera vez que en la ciudad de Eldorado grupos comandos intentan robar avionetas. El 19 de septiembre de 2011 cuatro delincuentes ingresaron al Aeroclub de Eldorado y se llevaron una avioneta, contratada para realizar un trabajo de relevamiento aerofotográfico en esa zona. Se trató de un Cessna 172 modelo 82 con capacidad de carga de 500 kilos dominio LVOID color blanco con rayas rojas y azules. El operativo de inteligencia de los delincuentes comenzó entre las 19 y las 20 de ese cuando llegaron al Aeroclub de Eldorado; según consignaba el sitio web www.misionesonline.net.

En la madrugada del 19 de septiembre se dio un insólito hecho de robo en la ciudad de Eldorado. Esa vez cuatro personas encapuchadas y armadas, sustrajeron una avioneta del Aeroclub Posadas que estaba en esa localidad porque había sido contratada por una empresa para realizar un relevamiento fotográfico.

Aparentemente, los ladrones tenían acento paraguayo, según la esposa del cuidador del Aeroclub de Eldorado quien fue atada junto a su marido e hijo por los malvivientes. El operativo de inteligencia de los delincuentes comenzó al atardecer del día anterior cuando llegaron al Aeroclub de Eldorado. Armados y, aparentemente, conociendo los movimientos del lugar, redujeron al cuidador y su familia, que tienen una casita dentro del predio. Ahí pasaron toda la noche y cerca de las 5 del día siguiente partieron en la avioneta, después de cargar algunos bultos.

En aquella oportunidad la mujer del cuidador del hangar donde estaba la avioneta, Margarita Cañete, relató que cuatro personas, entre ellas una mujer, todos con acento paraguayo supuestamente, los sorprendieron en la noche del martes cuando estaban en su casa dentro del aeroclub y los encerraron en una habitación, mientras escuchaban que los delincuentes planificaban el operativo.

“Por lo bajo escuchamos que decían que a las cinco tenían que partir con un paquete y cerca de esa hora se fueron”, agregó la mujer. Respecto a esto, en el ámbito de la investigación, no se descarta que haya sido una maniobra involucrada con el tráfico de drogas y que la aeronave robada haya cruzado a Paraguay, aunque su destino hasta al menos anoche, se desconocía totalmente.

Un hombre cuya identidad fue preservada por motivos de seguridad, contó que él notó la maniobra rara en el Aeroclub eldoradense, cuando estaba afuera de su casa ubicada a pocos metros de ese lugar. "Cuando estas personas (por los delincuentes) me vieron se me acercó una mujer rubia y me dijo que si contaba algo de lo que estaba viendo me iba a volar la cabeza", relató el hombre quien después de eso se metió a su vivienda y vio que los ladrones ingresaron al Aeroclub luego de llegar en un vehículo con dominio, aparentemente, de Ciudad del Este, Paraguay.