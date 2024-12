Misiones cierra un año positivo por la pesca y el té, pero reclama mejores precios para la yerba mate

Facundo Sartori, ministro del Agro y la Producción de Misiones, sostuvo que el 2024 fue un año marcado por una alta producción agropecuaria, con desafíos en precios de la yerba mate y sectores como la forestoindustria. Destacó avances en ganadería, piscicultura y otros productos que fortalecen la economía provincial.

Sartori calificó el 2024 como un año complejo, signado por una alta producción en diversos sectores agropecuarios y desafíos económicos. Según explicó el funcionario Misiones logró cifras destacadas en la plantación de yerba mate y mandioca, aunque advirtió sobre el impacto de la abundancia en los precios.

“Con un gran desafío que es mejorar los precios en la materia prima. Si la industria tiene rentabilidad, tienen que dar rentabilidad a los agricultores que trabajan en la chacra, esto tiene que ser así. Entonces, el desafío cuando hay muchísima producción, es que esa producción no pierda valor.

Té y forestoindustria

En declaraciones a LT17 Radio Provincia de Misiones el funcionario provincial mencionó el crecimiento en la producción de té y su correlato: la búsqueda activa de mercados internacionales para fortalecer las exportaciones.

Por otro lado, reconoció las dificultades en la forestoindustria, que enfrentó una caída en la demanda debido a la disminución de obras públicas: “Esto afecta en la producción de madera, pero sigue siendo el principal pilar económico de la provincia la forestoindustria”, indicó.

“Yo consideraría un año donde sigue creciendo el empleo privado. Misiones sigue teniendo esa línea de cabeza en generación de empleo, donde a principios de año hemos perdido muchísimo el poder adquisitivo de las personas tanto en el agro como en los lugares urbanos, pero que hay un rebote que la provincia de Misiones va a saber aprovecharlo, y que tenemos que estar preparados”.

Respecto a la cría de animales, destacó el avance en la producción de ejemplares pequeños, como los corderos, y en piscicultura: “La ganadería en Misiones viene creciendo, sobre todo lo que son animales chicos. Podemos consumir cordero nuestro de Misiones”.

Pesca a todo ritmo

“También nuestros pescados que vienen creciendo. Somos la principal provincia en piscicultura a nivel de productores, esto es importante y hemos crecido casi 150% en lo que es animales chicos, así que a aprovechar las Fiestas para consumir eso”.

Sartori no escatimó sus elogios sobre la calidad de la producción apícola en la provincia y aseguró que “Misiones tiene la mejor miel de Argentina”. Hizo, a la vez hincapié en el crecimiento de la producción de palta, con una fuerte búsqueda de mercados nacionales, y el desarrollo de la floricultura, que se posiciona como un sector de referencia en la zona.

Yerba en manos estatales

Por su parte, el diputado provincial del Frente Renovador de la Concordia Social y ex presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José Szychowski, analizó la situación crítica que enfrenta la industria yerbatera en Misiones. Destacó lo crucial de la mano del Estado para mantener la estabilidad en el sector, enfatizando que “la falta de regulaciones adecuadas ha generado una serie de problemas que afectan a toda la cadena de producción”.

Según Szychowski, la crisis comenzó cuando el Gobierno nacional decidió limitar las funciones del INYM, dejando al instituto sin las facultades necesarias para regular el mercado. "Mientras estuvo el INYM con plenas funciones, hasta diciembre del año pasado, a la yerba le fue muy bien", señaló.

“Durante los últimos cuatro años de mi gestión en el INYM (fue presidente durante el gobierno nacional de Alberto Fernández), logramos establecer precios justos para los productores y cosecheros, lo que permitió un crecimiento sostenido, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Sin embargo, con la reducción de las capacidades del INYM, los problemas no tardaron en surgir”.

"Los productores no cosechan porque no tienen un precio, los cosecheros no tienen trabajo, la mano de obra queda parada" explicó Szychowski, en declaraciones a medios provinciales.

El legislador provincial anticipó “un panorama desolador para la industria”. Asimismo, mencionó que la falta de controles de calidad ha provocado “una baja en los estándares del producto, afectando la competitividad del sector”.

A pesar de estar de acuerdo con la necesidad de un Estado eficiente y moderno, Szychowski subrayó que ciertas economías como la yerba mate requieren la intervención del Estado para asegurar su sostenibilidad. "Queremos un Estado eficiente, chico, moderno, ágil. Pero hay actividades como la yerba mate que necesitan la presencia del Estado", afirmó, subrayando la necesidad de regulaciones específicas para evitar el colapso del sector.

“La situación actual es preocupante, pues los precios que otrora alcanzaban los 370 pesos por kilo de hoja verde han caído drásticamente. Los productores se ven obligados a protestar en busca de un precio justo, un retroceso significativo respecto a la estabilidad lograda en años anteriores”.