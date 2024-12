Fue a buscar ropa a un contenedor y encontró seis fetos dentro de un frasco de vidrio

Un hombre hurgaba en el interior de un contenedor de residuos cuando se topó con un hallazgo macabro en la localidad bonaerense de Wilde. Encontró seis fetos humanos dentro de frascos de vidrio, por lo que quedó impactado y alertó a la Policía local.

El estremecedor hecho tuvo lugar el sábado por la madrugada, en la localidad del partido bonaerense de Avellaneda. En busca de ropa descartada por los vecinos, el sujeto procedió a revolver el contenedor de residuos, ubicado sobre la calle Cruz Varela al 6400.

Fue entonces que se encontró con varios frascos de vidrio con algo en su interior. Estos, según relató en diálogo con América TV, desprendían un fuerte olor, que parecía ser a formol. Este compuesto químico se suele utilizar para conservar tejidos y muestras biológicas.

Al poco tiempo, se dio cuenta que lo que había en el interior de esos frascos no era lo que pensaba. Creía que podía ser ají en vinagre, pero, al observar con detenimiento pegó un salto del susto. “Me llamaron la atención unas zapatillas nuevas y, mientras revisaba, vi un frasco. Primero pensé que era ají en vinagre, pero cuando observé bien pegué un salto. Nunca había visto un feto; pensé que era como un duende o un alien”, evocó Lucas, el vecino, en diálogo con la prensa. “Fue algo que me impresionó mucho. Después no pude dormir por recordarlo”, agregó el joven que quedó shockeado con el hallazgo.

No dudó en grabar todo y llamar a la Policía bonaerense para que acudiera al lugar. Tras el aviso, personal de Higiene Urbana del municipio de Avellaneda y de la Policía Bonaerense arribaron a la zona y confirmaron la denuncia. Los profesionales constataron que se trataba de seis fetos de diferentes tamaños, es decir, en distintos estados de desarrollo.

El caso está a cargo del fiscal Elbio Laborde, en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Avellaneda. Asimismo, el fiscal ordenó la intervención de la Policía Científica para investigar y analizar el contenido de los frascos. Finalmente, Laborde dispuso el traslado de los fetos a la Morgue Judicial de Quilmes, donde se les realizará una autopsia.