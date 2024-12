Los estremecedores detalles que revelaron los familiares de la pareja del “Negro” Cáceres

La pareja del exfutbolista Fernando "el Negro" Cáceres, Raquel Candía, murió tras caer del séptimo piso de un edificio en Ramos Mejía. En las últimas horas, los familiares de la víctima aseguraron que Candía no se mató, sino que la mataron.

El trágico hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando personal de la Comisaría 2° de Ramos Mejía acudió hasta la calle Suipacha 360 por la aparición del cuerpo de una mujer que yacía en el patio del complejo. La mujer se había caído del séptimo piso del edificio en el cual vivía junto a su pareja, el exfutbolista Cáceres.

El exjugador de Argentinos Juniors, River y Boca, entre otros equipos, se desplaza en silla de ruedas desde hace más de 15 años, luego de un ataque a tiros que sufrió en un intento de robo el 1 de noviembre de 2009.

“Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron”, expresó un familiar en diálogo con los medios. Además, el hermano de la víctima aseguró que los vecinos dijeron que hubo violencia, empujones y griterío.

Cáceres es el único señalado en la causa. Foto: NA

A su vez, Adela, la madre de Raquel Candía, manifestó su dolor y expresó: “Ella hacía más de un mes que no veía a sus hijos. Veía a mis nietos en mi casa. Y desde el Día de la Madre no los vio más”. Y agregó: “Muchos problemas tuvo con el marido. Con el actual no sé porque nunca llegué a conocerlo bien. Nunca vine a la casa. Lo que dije la última vez que hablamos fue que volviera a mi casa, porque era la única forma de ver a los hijos”.

El caso lo investiga el fiscal de La Matanza Carlos Arribas, quien trabaja en la declaración al "Negro" Cáceres, ya que era la única persona que se encontraba con la mujer al momento de su muerte.

Por otro lado, la UFI de Homicidios, a cargo de Carlos Arribas, tiene tres hipótesis: accidente, suicidio y femicidio. Sin embargo, aún resta saber el resultado de la autopsia, motivo por el cual la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”.